США побили мировой рекорд по числу несовершеннолетних заключенных

Американские СМИ традиционно скупо освещают проблемы детской преступности и массового тюремного заключения несовершеннолетних. Однако не замечать эту проблему уже решительно невозможно. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Жизнь ребенка не стоит ни цента

Всего в американских тюрьмах находится 60 тысяч детей. Это больше, чем в любой другой стране мира. Львиная доля этих детей — латиноамериканцы и афроамериканцы, которые совершили незначительные правонарушения, связанные с кражами или употреблением легких наркотиков. После выхода из тюрем очень малый процент этих детей встает на путь исправления, многие примыкают к уличным бандам и окончательно становятся преступниками.

К указанным 60 тысячам также следует прибавить детей-иммигрантов, которые пересекли границы США в надежде на лучшую жизнь, но вместо этого оказались в центрах временного содержания с ужасными санитарными условиями. Согласно недавнему отчету ООН, число детей-иммигрантов, находящихся в американских центрах временного содержания, отрезанных от родителей и внешнего мира, составило 72 593 c 2018 по 2019 год.

The US Office of the Inspector General just released a report (https://t.co/i14oubA2rn) on the "dangerous overcrowding and prolonged detention of children and adults" in Texas, with these photos: pic.twitter.com/HB8UpgYo1O — Andrea Woo | 鄔瑞楓 (@AndreaWoo) 2 июля 2019 г.

Чтобы понять, в каких условиях содержатся дети-иммигранты, достаточно обратиться к официальным отчетам. По их информации, центры временного содержания выглядят как настоящие камеры пыток, где стоит вонь, грязь и полная антисанитария, а дети нередко подвергаются издевательствам, изнасилованиям и сексуальным домогательствам. Только за 2019 год в центрах временного содержания погибло семь детей. Цифры говорят сами за себя и свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты — государство, где детские жизни не стоят ни цента.

«Школьные карцеры»

Буквально на днях стало известно еще об одной системе перевоспитания проблемных детей, практикуемой в США. Выяснилось, что в образовательных учреждениях штата Иллинойс много лет существует практика изоляции детей в «школьные карцеры» за плохое поведение.

Разумеется, чаще всего там оказываются дети из наименее обеспеченных семей и представители расовых меньшинств. Вместо того, чтобы оказать детям необходимую психологическую помощь, работники школ предпочитают запирать детей «в чулан». Только в Иллинойсе случилось 20 тысяч задокументированных инцидентов подобного рода.

На этом фоне рекордными темпами растет число самоубийств среди подростков. Подрастающее поколение американцев оказалось жертвой многочисленных социальных экспериментов, а также жестокости образовательной и полицейской систем. В условиях мощного и всестороннего промывания мозгов многие американские дети не видят для себя ни будущего, ни перспектив.