США побили мировой рекорд по числу несовершеннолетних заключенных

Американские СМИ традиционно скупо освещают проблемы детской преступности и массового тюремного заключения несовершеннолетних. Однако не замечать эту проблему уже решительно невозможно. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Всего в американских тюрьмах находится 60 тысяч детей. Это больше, чем в любой другой стране мира. Львиная доля этих детей — латиноамериканцы и афроамериканцы, которые совершили незначительные правонарушения, связанные с кражами или употреблением легких наркотиков. После выхода из тюрем очень малый процент этих детей встает на путь исправления, многие примыкают к уличным бандам и окончательно становятся преступниками.

К указанным 60 тысячам также следует прибавить детей-иммигрантов, которые пересекли границы США в надежде на лучшую жизнь, но вместо этого оказались в центрах временного содержания с ужасными санитарными условиями. Согласно недавнему отчету ООН, число детей-иммигрантов, находящихся в американских центрах временного содержания, отрезанных от родителей и внешнего мира, составило 72 593 c 2018 по 2019 год.

The US Office of the Inspector General just released a report (https://t.co/i14oubA2rn) on the "dangerous overcrowding and prolonged detention of children and adults" in Texas, with these photos: pic.twitter.com/HB8UpgYo1O