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США побили мировой рекорд по числу несовершеннолетних заключенных

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США побили мировой рекорд по числу несовершеннолетних заключенных

Американские СМИ традиционно скупо освещают проблемы детской преступности и массового тюремного заключения несовершеннолетних. Однако не замечать эту проблему уже решительно невозможно. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Жизнь ребенка не стоит ни цента

Всего в американских тюрьмах находится 60 тысяч детей. Это больше, чем в любой другой стране мира. Львиная доля этих детей — латиноамериканцы и афроамериканцы, которые совершили незначительные правонарушения, связанные с кражами или употреблением легких наркотиков. После выхода из тюрем очень малый процент этих детей встает на путь исправления, многие примыкают к уличным бандам и окончательно становятся преступниками.

К указанным 60 тысячам также следует прибавить детей-иммигрантов, которые пересекли границы США в надежде на лучшую жизнь, но вместо этого оказались в центрах временного содержания с ужасными санитарными условиями. Согласно недавнему отчету ООН, число детей-иммигрантов, находящихся в американских центрах временного содержания, отрезанных от родителей и внешнего мира, составило 72 593 c 2018 по 2019 год.

Чтобы понять, в каких условиях содержатся дети-иммигранты, достаточно обратиться к официальным отчетам. По их информации, центры временного содержания выглядят как настоящие камеры пыток, где стоит вонь, грязь и полная антисанитария, а дети нередко подвергаются издевательствам, изнасилованиям и сексуальным домогательствам. Только за 2019 год в центрах временного содержания погибло семь детей. Цифры говорят сами за себя и свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты — государство, где детские жизни не стоят ни цента.       

«Школьные карцеры»

Буквально на днях стало известно еще об одной системе перевоспитания проблемных детей, практикуемой в США. Выяснилось, что в образовательных учреждениях штата Иллинойс много лет существует практика изоляции детей в «школьные карцеры» за плохое поведение.

Разумеется, чаще всего там оказываются дети из наименее обеспеченных семей и представители расовых меньшинств. Вместо того, чтобы оказать детям необходимую психологическую помощь, работники школ предпочитают запирать детей «в чулан». Только в Иллинойсе случилось 20 тысяч задокументированных инцидентов подобного рода.

США побили мировой рекорд по числу несовершеннолетних заключенных

На этом фоне рекордными темпами растет число самоубийств среди подростков. Подрастающее поколение американцев оказалось жертвой многочисленных социальных экспериментов, а также жестокости образовательной и полицейской систем. В условиях мощного и всестороннего промывания мозгов многие американские дети не видят для себя ни будущего, ни перспектив.

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