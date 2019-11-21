Лена Миро рассказала, за что посадят Лолиту Милявскую

Москва, 21 ноября. Популярный блогер Лена Миро считает, что певица Лолита Милявская «хочет отомстить и высосать все соки из бывшего мужа».

Миро напомнила, что муж Лолиты Дмитрий Иванов обратился с заявлением в полицию на Милявскую из-за взлома его почты и аккаунтов в соцсетях. Иванов уверяет, что Милявская незаконным образом получила доступ к его аккаунту в Facebook и электронной почте, после чего обнародовала его переписку.

Блогер отметила, что действия Милявской являются уголовным преступлением, «за которое можно реально сесть». При этом Миро усомнилась в том, что Милявская получит реальный срок, так как у нее есть деньги, связи, а также очень хороший адвокат.

По мнению блогера, Лолита хочет аннулировать их брак с Ивановым, чтобы лишить его всего, что он получил за время их совместной жизни.

«Жаба хочет мстить и высосать из бывшего мужа все соки», — пишет Миро на своей странице в LiveJournal.

Блогер напомнила, что ранее она хвалила Милявскую за адекватность в отношениях с супругом и отсутствие скандальных слухов о браке с Ивановым. Однако теперь Миро признает свою ошибку, называя Милявскую «фурией». Миро уверена, что действия Лолиты могут дорого обойтись певице. Кроме того, Милявская рискует превратиться в «маньячку-преследовательницу», которой в перспективе потребуется психиатрическое лечение.

Ранее Милявская обнародовала фрагменты переписки мужа с молодой любовницей. По словам Лолиты, Иванов содержал молодую любовницу за ее счет.