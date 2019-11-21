Силы ЛНА первыми в Африке сбили американский беспилотник Predator

Триполи, 21 ноября. Палата представителей Ливии осудила Италию за нарушение воздушного пространства страны. Как отметил Али аль-Саиди — представитель законодательного органа, базирующегося в Тобруке, — полеты воздушных средств иностранных государств без ведома властей Ливии не соответствуют нормам международного права.

Ранее стало известно, что Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сбила итальянский беспилотник американского производства MQ-1 Predator. БПЛА перехватили севернее Тархуны — к юго-западу от Триполи, который сейчас оккупирован силами так называемого Правительства национального согласия Ливии. MQ-1 Predator («Хищник») под итальянским флагом появился в зоне операции ЛНА против террористов ПНС. В Twitter борцы с терроризмом под началом Хафтара заявили, что в Ливии не рады итальянским и турецким захватчикам.

This is the solidarity of a nation protected by its National Army, protecting the land and sky’s and seas of our beloved country #Libya , NO to #Turky NO to #Italy the old invaders of our homeland. This is the #LNA. #The_Libyan_National_Army . pic.twitter.com/hPQVN3cO0N — M.LNA (@mohamedelmaleh) 20 ноября 2019 г.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец прокомментировал пренебрежительное отношение НАТО к воздушным границам Ливии. Он напомнил о военном вмешательстве Альянса в эту страну в 2011 году, которое обернулось для Ливии периодом нестабильности. По его словам, США и НАТО «вздыбили» государство.

«Сегодня, несмотря на не утихомирившуюся ситуацию в Сирии, Ираке, страны НАТО бдительно наблюдают за тем, что происходит в Ливии», — сказал Виктор Баранец в комментарии изданию «Политика сегодня».

Он добавил, что США — после того как фактически потеряли свои позиции в Сирии — намереваются взять реванш в Ливии и наблюдают за противостоянием ЛНА и сил так называемого Правительства национального согласия.

Беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator производит компания General Atomics Aeronautical Systems. БПЛА стоит на вооружении ВВС США и других стран НАТО. По информации СМИ, в 2010 году «Хищник» без дополнительного оснащения обходился американским налогоплательщикам в четыре миллиона долларов. Час его полета оценивался в более чем три тысячи долларов.

США использовали беспилотные аппараты этого типа во время интервенции в Ливию в 2011 году. По некоторым сведениям, MQ-1 участвовали в атаке на Муаммара Каддафи.

Как отмечает издание, точно неизвестно, каким вооружением был оснащен беспилотник, сбитый армией Хафтара, однако зачастую американцы снаряжают аппарат управляемыми ракетами Hellfire и платформой для запуска мини-дрона Finder. Террористы так называемого ПНС Ливии и их иностранные союзники активно применяют беспилотные летательные аппараты.

Отмечается, что БПЛА Турции и Италии постоянно находятся в воздухе и наносят удары по антитеррористическим силам ЛНА. При этих обстрелах нередко страдают мирные жители. Например, при ударе БПЛА в Бир-Аллаке 23 сентября пострадала мечеть и сгорела машина скорой помощи с водителем и пациентом.

Напомним, после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране начался затяжной кризис, в условиях которого активизировались исламистские группировки. Сейчас столица страны, Триполи, — город расположен на западе Ливии — находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия. Эта искусственно созданная структура во главе с Файезом Сарраджем связана с рядом вооруженных группировок, в состав которых входят боевики запрещенных в России организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1. Весной 2019 года Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала новую фазу антитеррористической операции «Аль-Карама», которая нацелена на освобождение Триполи от террористов ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.