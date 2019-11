Силы ЛНА первыми в Африке сбили американский беспилотник Predator

Триполи, 21 ноября. Палата представителей Ливии осудила Италию за нарушение воздушного пространства страны. Как отметил Али аль-Саиди — представитель законодательного органа, базирующегося в Тобруке, — полеты воздушных средств иностранных государств без ведома властей Ливии не соответствуют нормам международного права.

Ранее стало известно, что Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сбила итальянский беспилотник американского производства MQ-1 Predator. БПЛА перехватили севернее Тархуны — к юго-западу от Триполи, который сейчас оккупирован силами так называемого Правительства национального согласия Ливии. MQ-1 Predator («Хищник») под итальянским флагом появился в зоне операции ЛНА против террористов ПНС. В Twitter борцы с терроризмом под началом Хафтара заявили, что в Ливии не рады итальянским и турецким захватчикам.

This is the solidarity of a nation protected by its National Army, protecting the land and sky’s and seas of our beloved country #Libya , NO to #Turky NO to #Italy the old invaders of our homeland. This is the #LNA. #The_Libyan_National_Army . pic.twitter.com/hPQVN3cO0N