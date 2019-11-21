Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин вручил композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства признался, что для него большая честь вручить Пахмутовой высшую награду России. Орден святого апостола Андрея Первозванного известный композитор получила за свой серьезный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

«Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым, — они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь», — заметил российский лидер.

Пахмутова за свою карьеру написала более 400 песен. В этом месяце женщина отпраздновала 90-летний юбилей. С праздником ее поздравил лично президент России во время концерта в Большом театре. Композитор получила от Путина в этот день большой букет цветов.

Ранее в четверг Путин вручил награды летчикам самолета A321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые смогли посадить воздушное судно с отказавшими двигателями в августе этого года. Оба пилота были удостоены звания Героя России.