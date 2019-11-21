Фигурант секс-скандала Вишневский пытается пролезть в Госдуму, «подсидев» Явлинского

Обвиненный в сексуальных домогательствах депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский планирует прорваться в Госдуму в обход создателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. Обвинения в сексуальных домогательствах к студенткам поставили жирный крест на политических амбициях питерского «яблочника», но это — далеко не все его прегрешения.

Сам Вишневский, судя по всему, еще не осознал свое окончательное фиаско. В погоне за думским мандатом он взял в союзники однопартийца Льва Шлосберга, чтобы вместе попытаться пробиться в депутаты российского парламента.

По мнению политолога и политтехнолога Наталии Елисеевой, это яркий знак, что представители оппозиции, в том числе Вишневский, готовы идти к своей цели буквально по головам, давя своих же однопартийцев.

«2021 год — год следующих парламентских выборов — станет решающим для так называемой несистемной оппозиции», — отметила политолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

Все политические партии планируют кадровое обновление состава, и необходимость этого процесса никто не оспаривает, отмечает собеседница ФАН. Однако несистемная оппозиция вновь планирует идти к своей цели путем подтасовок и провокаций.

«Так называемая несистемная оппозиция, осознавая, что 2021 год для них может стать последним шансом попасть в Госдуму, заранее начинает устраивать провокации и неприличные пляски, — отмечает эксперт. — Например, вновь отличилась партия «Яблоко». Явлинский теряет хватку, и другие члены партии тут же готовы его «подсидеть»: они рвутся к своей цели буквально через его голову. Например, Борис Вишневский. Несмотря на все скандалы с наркотиками (речь идет о коллеге Вишневского по ЗакСу Максиме Резнике) и домогательствами, Вишневский не готов сдаваться. Хотя в его случае стоило бы уйти с политической арены в принципе».

Однако, судя по всему, отступать Вишневский не намерен, что еще раз говорит о нечистоплотности оппозиционеров, отмечает собеседница ФАН.

«Все происходящее хорошо демонстрирует настроения в нашей оппозиции. Они готовы прыгать через головы своих же, ничем не гнушаясь», — подчеркивает Наталия Елисеева.

Ранее издание «Ленправда» со ссылкой на источник из близкого окружения Вишневского сообщило, что тот действительно всерьез настроен участвовать в выборах в Госдуму от партии «Яблоко». Предварительные списки желающих поучаствовать в думских выборах — 2021 должны появиться после съезда партии «Яблоко», запланированного на 13—15 декабря.

Если Вишневский, несмотря на более чем подмоченную репутацию, все-таки рискнет попытаться прорваться в Госдуму, это будет уже четвертая его попытка (скорее всего, столь же безуспешная, как и предыдущие — в 1999, 2003 и 2011 годах).

Впрочем, это неудачи не только самого Вишневского, но и всей партии «Яблоко», которая переживает глубокий системный кризис, теряет остатки поддержки у либерального электората и уже давно не представлена в Госдуме из-за низкого рейтинга.

В попытке преодолеть затянувшийся кризис «Яблоко» планирует вернуть Григория Явлинского на пост главы партии, но этому противятся нынешние председатель и зампред партии Эмилия Слабунова и Николай Рыбаков, а также глава псковских «яблочников» Лев Шлосберг.

В связке с последним, вероятно, и будет действовать Вишневский, который попытается в аппаратной борьбе поддержать своего друга Шлосберга и вместе с ним «подсидеть» создателя партии Явлинского.

Отметим, Шлосберг отлично спелся с Вишневским: в частности, глава псковского «Яблока» активно защищал своего питерского коллегу после появления публикаций с обвинениями того в сексуальных домогательствах к студенткам.

Хотя до последнего времени Борис Вишневский пользовался в Петербурге некоторой популярностью, политиком федерального масштаба он никогда не был. Теперь же, после громкого секс-скандала с обвинениями в домогательствах к студенткам, политические потуги Вишневского вызывают, скорее, жалость.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько бывших студенток Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена обвинили Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах (политик ведет в РГПУ курс политологии). Хотя Вишневский все обвинения категорически отвергает, многие требуют начать в отношении него, как минимум, проверку. Это особенно актуально на фоне страшного убийства доцентом СПбГУ аспирантки, с которой у него были сексуальные отношения, когда девушка еще училась в университете.