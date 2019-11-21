Политическое бессилие. Ответ Романа Носикова на заметку «Медузы» о «политическом насилии»

Из недр недоевропейской страны Латвии сообщают:

«Технолог, специализирующийся в структурах Пригожина на внедрении в оппозицию, подтверждает, что предприниматель имеет отношение к остаткам агентурной сети ФСБ: «Могут и из Питера в Москву перекидывать, кстати, потому что питерских в столице не знают, они не засвечены».

О чем лепечет прибалтийский автор? Сейчас разберемся, а пока — продолжение цитаты:

«Молодежь внедряют часто. «Одного мальчика мы долго-долго учили, долго-долго внедряли, а когда он пришел в компанию [петербургской] оппозиции, то увидел там свою маму. Шок был для обоих. Причем они шифровались друг от друга: мама не знала, где он и чем занимается, а он не знал, чем мама занимается. И на первом же сходняке они встретились — как в индийском кино, всплакнули друг у друга на плече», — продолжает собеседник».

Уважаемый читатель, как только приведет лицо в порядок после прочитанного, возможно, решит спросить: что это было?

Сообщаю: вы только что прочитали кусок «расследования» проекта «Медуза» о т. н. приватизации политического насилия в России.

Со всей Руси мы слышим стоны пострадавших. Согласно версии морского кишечнополостного СМИ, приватизировал политнасилие в стране бизнесмен Евгений Пригожин. Это утверждение «Медузы» доказывается многочисленными анонимными свидетелями, анонимными пострадавшими, знакомыми ФСБшниками и другими бесплотными существами.

То, что в «расследовании» не анонимно, — это уже сидящие за нападение на сотрудника правоохранительных органов некие члены «Союза добровольцев Донбасса». А также известный и нам, и вам, уважаемые читатели, Гоша Тарасевич, про которого лично я писал на страницах ФАН не один, а целых два раза. Ну, и коллеги тоже освещали.

Строго соблюдая законы, открытые еще Виктором Пелевиным, переведу вопрос «Что это было?» с вербального уровня на сущностный. Итак: что сейчас исполнила «Медуза», по сути своей?

А это был информационный проброс, цель которого — в контекстной форме заявить, что между государственными силовыми ведомствами России и бизнесменом Пригожиным имеется конфликт интересов, который любые силовики, как правило, решают в силовом ключе. И следовательно, если что-то нехорошее произойдет в ближайшее время с сотрудниками правоохранительных органов, то это предлагается рассматривать как силовую же «ответку» бизнесмена.

Без рассуждений, расследований и тому подобного. А зачем, если балтийское кишечнополостное СМИ уже все расследовало?

Из этого мы заключаем, что кишечнополостному СМИ из Прибалтики — ну или их заказчику, простимулировавшему этот материал, — откуда-то известно о готовящихся актах насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.

Нам понятны мотивы оппонентов. Санкции Россию не убили, в войну нас втянуть не удалось, внешняя политика, в том числе и силовая, как и внешняя коммерческая деятельность, включая услуги по организации безопасности, — в основном окупаются и успешны. В таких условиях самое правильное решение — заставить две силы одного противника воевать друг с другом. Или хотя бы подорвать взаимное доверие.

Но вот незадача: свое мнение о приватизации насилия Федеральное агентство новостей уже высказало в колонках о подвигах Тарасевича, ссылки на которые я дал выше. И никогда не меняло своего отношения. Это могут подтвердить не только те, кому мы нравимся, но и те, кто обоснованно считает, что они нам неприятны.

Попытку «Медузы» мы засчитали. Полагаем, что гонорар ими худо-бедно отработан. Но оцениваем эту работу как примитивную и топорную.

Вы готовы высасывать из предположительного пальца все, на что еще способно ваше воображение. Вплоть до игр и турниров, на которых страшный-ужасный «синдикат Пригожина» якобы готовит специальных людей, как вы пишете, для «мелкой тупой работы» — запугивания и дискредитации вашей братии.

Нет, ребята. Мелкая тупая работа — это ваше «расследование» за такой же мелкий прайс. Оно дискредитирует вас сильнее, чем любые «титушки», которых вы так опасаетесь. Бойтесь лучше прослыть дилетантами. Впрочем, уже.

Это называется, дорогие латвийские коллеги, журналистским бессилием. Которым руководит и движет политическое бессилие.

Ваши друзья и любовники, ваши спонсоры и хомячки ни на что в России не способны. Нельзя сказать, что вы в чем-то ошиблись. Вы и есть ошибка. Нельзя сказать, что вы с чем-то не справились, что оказались перед чем-то бессильны. Бессилие и импотенция — это ваши фамилия и отчество. На улицах, в штабах, на явках. В таких вот «расследованиях», как ваше, написанных на коленке за биткоины или за еду.

У вас уже просто не стоит, коллеги. Именно так это и выглядит.

Все же недоевропейская школа журналистики стремительно вырождается.