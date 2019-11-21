Украинский клуб оштрафовали за объявление о недопустимости расизма на русском языке

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» оштрафован на 20 тысяч гривен за попытку пресечь расистские проявления болельщиков киевского «Динамо» на русском языке.

Матч грандов украинского футбола прошел 10 ноября в Харькове и завершился минимальной победой «горняков». Поединок омрачил неприятный инцидент. Фанаты «Динамо» имитировали крики обезьяны, тем самым пытаясь задеть темнокожего полузащитника Барселлоса Тайсона. Своей цели они достигли — у Тайсона сдали нервы. Футболист предъявил обидчикам средний палец.

Судья был вынужден прервать поединок. После его возобновления Тайсону была предъявлена красная карточка. По мнению спортивного журналиста и бывшего пресс-атташе «Шахтера» Руслана Мармазова, формально с действиями арбитра сложно поспорить.

«Формально рефери прав. Хотя, конечно, изрядно порадовал фашиствующих молодчиков своим ситуативным решением», — полагает Мармазов.

Между тем, болельщики «Динамо» нашли своему поступку остроумное объяснение.

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных. Они рассказали нам о ситуации с северными пятнистыми совами. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные», — сказал член фан-клуба по кличке Декстер на канале «2+2».

Но совы не то, чем они кажутся. «Троллинг» на тему заботы о птицах, пожалуй, лишь усугубил ситуацию. Как известно, европейские спортивные власти уделяют борьбе с расизмом самое серьезное внимание. Попытка украинских футбольных чиновников спустить дело на тормозах, скорее всего, повлекла бы за собой крайнее недовольство УЕФА. А это куда страшнее «глубоких озабоченностей», выражаемых разными организациями на международном уровне по вопросам политического и военного характера. УЕФА умеет наказывать вольнодумцев значительно быстрее и доходчивее.

В общем, украинские футбольные органы взялись за дело. 21 ноября инцидент был рассмотрен Контрольно–дисциплинарным комитетом Федерации футбола Украины. За неподобающее поведение болельщиков киевское «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч гривен.

Кроме того, следующий матч чемпионата подопечные Алексея Михайличенко проведут без зрителей. Наказание за неприличный жест понесет и Тайсон. За демонстрацию общественности среднего пальца капитан «Шахтера» пропустит один матч.

Эти решения можно отнести к категории более-менее ожидаемых. Но есть и правовые ноу-хау. Донецкий клуб понес наказание за попытку пресечь расистские проявления на русском языке. Согласно украинскому законодательству, делать такое объявление можно было исключительно на мове. Злополучный языковой закон на Украине играет все новыми красками.

Заметим, что Конституция Украины гарантирует «свободное развитие русского языка и других языков национальных меньшинств». На деле развитие получается не очень свободным. Получать образование и просто читать книги на русском нельзя, смотреть кино нельзя, театр тоже исключительно на мове. Нельзя выступать на русском языке в суде, рекламировать свой товар, создавать сайты. Теперь выяснилось, что и бороться с расизмом полагается исключительно на государственном языке. В противном случае — штраф.

Языковой закон стал «подарочком» команде Зеленского от предшественников. Рада проголосовала за него незадолго до указа нового президента о роспуске парламента. Этот нормативный акт возмутил даже предельно лояльных к Киеву европейских соседей из-за неприкрытой дискриминации по отношению к национальным меньшинствам. Венгры до того обиделись, что заблокировали диалог Украины с НАТО. Закон резко не понравился Варшаве и Бухаресту. Но желание удовлетворить радикалов перевесило гнев западных партнеров по политическому процессу.

Теперь по-русски на Украине можно говорить только дома, но желательно шепотом. С приходом к власти Зеленского украинские избиратели надеялись на окончание языкового геноцида. На «Слугу народа» с надеждой смотрели и венгры.

«Украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эрой Порошенко», — с воодушевлением отметил глава МИД республики Петер Сийярто.

Сам Владимир Александрович ничем не выдавал в себе националиста и человека, которому по душе ущемления по языковому признаку.

«Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», — сказал гарант.

Раздумья президента продолжаются уже полгода. Надежды на перемены к лучшему с каждым днем все призрачнее.