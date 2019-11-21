Немецкий детектив готов дать показания в Гааге по делу о крушении MH17

Берлин, 21 ноября. Немецкий детектив Йозеф Реш готов дать свидетельские показания на открытом процессе в Гааге по делу о крушении Boeing-777 в Донбассе. Об этом в четверг заявил адвокат Реша.

Он отметил, что это единственный способ передать следователям, которые выясняют причину крушения самолета, новые доказательства.

«Поскольку вы отклонили его предложение о раскрытии, остается только одна возможность: мой клиент будет заслушан в качестве свидетеля на анонсированном вами судебном процессе в Гааге, в ходе публичных слушаний. Для этой цели вы, как и защита ответчиков и представители со-истцов, имеете возможность подать запрос о привлечении моего клиента в качестве свидетеля», — говорится в письме, которое юрист направил в прокуратуру Нидерландов.

Реш полагает, что найденные им доказательства необходимо приобщить к делу, чтобы определить виновных в авиакатастрофе и степень их ответственности. А участие детектива в открытом процессе гарантирует, что собранные им улики будут доставлены в Нидерланды, передает РИА Новости.

Ранее немецкий специалист заявил, что ему известны люди, которые несут ответственность за крушение самолета, однако международная группа следователей упорно игнорирует эту информацию. Отметим, что власти Малайзии уже отреагировали на заявление Реша и выразили готовность заслушать собранные им данные. Заседание окружного суда Гааги по делу о крушении MH17 состоится 9 марта 2020 года.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

