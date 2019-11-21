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Соловьев с юмором оценил новый образ украинского политолога Ковтуна

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Соловьев с юмором оценил новый образ украинского политолога Ковтуна

Москва, 21 ноября. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев с юмором оценил новый образ украинского политолога Вячеслава Ковтуна, который решил сменить имидж и надеть очки.                                                                                 

Скандальный эксперт, который запомнился зрителю своими одиозными высказываниями, после госпитализации предстал в новом образе, изюминкой которого стали очки. Уже в них Ковтун появился в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В своем блоге украинский политолог опубликовал соответствующее фото.

«Теперь попробуем так», — написал он.                                                                                        

Соловьев иронично сделал комплимент Ковтуну, поинтересовавшись, будет ли теперь украинский эксперт обвинять РФ в том, что страна «отобрала» у него зрение.

«Вячеслав Николаевич, мне нравятся ваши очки. Вам идут. Я правильно понимаю, что теперь вы будете говорить, что Россия отобрала у вас и зрение?» — спросил Соловьев.                                                                      

Вячеслав Ковтун ответил отрицательно и попросил не делать подобных обвинений в его адрес. Затем украинский эксперт сменил интонацию и отметил, что ему «действительно в них хорошо».                                                                                                   

Ранее Соловьев, комментируя слова депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской об украинских «клоунах-экспертах», рассказал, что они участвуют в политических шоу на российском ТВ, так как нравятся зрителям. Он подчеркнул, что шоу создаются не только ради информирования. По словам тележурналиста, в программах должны быть эмоции и драматургия, поэтому приглашаются яркие личности.

Напомним, Наталья Поклонская раскритиковала российские ток-шоу, которые приглашают для эфиров «клоунов-экспертов», а не толковых политиков. Она подчеркнула, что любит Украину, но «только нормальную», а не ту, что появилась после 2014 года. 

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