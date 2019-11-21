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Эксперт объяснил, зачем террористы ПНС Ливии запустили фейк от имени «Известий»

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Эксперт объяснил, зачем террористы ПНС Ливии запустили фейк от имени «Известий»

Провокацией со стороны террористов из так называемого ПНС Ливии считает фальшивую публикацию от имени «Известий» полномочный представитель временного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов.

Ранее на фейк, опубликованный рядом ливийских СМИ, которые попытались выдать выдуманную ими информацию за «публикацию» газеты «Известия», отреагировали в МИД РФ. С опровержениями в связи с инцидентом выступили и представители «Известий». Суть такова: в ночь с 20 на 21 ноября несколько ливийских изданий распространили информацию о якобы опубликованной накануне в «Известиях» статье, в которой говорилось о начале переговоров командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с главой террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Провокацией со стороны террористов из так называемого ПНС Ливии считает фальшивую публикацию полномочный представитель временного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов.

«Сложно давать этому оценки, потому что на сегодня оппонентов с той стороны (из так называемого ПНС Ливии) идентифицировать невозможно, как и до конца понять, кто за этим может стоять, и какие цели преследуются, — отметил Кудряшов в комментарии Федеральному агентству новостей.

— Саррадж, как марионетка, используется разными группами вокруг Правительства национального согласия в Триполи. Конечно, главная их задача — провокация, попытка скомпрометировать отношения, которые выстраиваются у временного правительства Ливии с Российской Федерацией. Скорее всего, именно контакты временного правительства Ливии с РФ — это и есть реальная цель подобных провокаций».

Провокацией со стороны террористов из так называемого ПНС Ливии считает фальшивую публикацию полномочный представитель Временного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов

По словам собеседника ФАН, фейк о якобы переговорах Хафтара с Сарраджем — это попытка оттянуть время, чтобы помешать ЛНА завершить антитеррористическую операцию.

«Это попытка продемонстрировать, что есть какой-то политический процесс, хотя уже давно заявлено, что конечная цель контртеррористической операции, которую проводит Ливийская национальная армия, — это освобождение Триполи от террористов. Только после этого можно будет вести какие-то переговоры с умеренными силами, которые к тому моменту могут остаться в Триполи», — резюмировал Станислав Кудряшов.

На появление лживой публикации отреагировали в МИД РФ, сообщил корреспондент ФАН с брифинга официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Сегодня был вообще уникальный случай фейка, — заявила Захарова. — Речь идет о том, что в ливийском медиапространстве сегодня появился материал со скриншотом, который изображал первую страницу «Известий». В этом материале, который получил медиараскрутку в ливийском сегменте Интернета, говорится что якобы идут тайные переговоры Хафтара и Сарраджа, и все это ссылается на якобы статью «Известий».

Мы специально достали газету «Известия», там ничего подобного, конечно, нет. Нам в ужасе позвонили представители издания, такого наглого фейка даже мы не видели. Несколько ссылок удалось заблокировать.

Это войдет в историю в качестве яркого примера в нашу рубрику фейков. Речь идет не просто об искаженной или придуманной цитате: берется по форме российская газета, одна из наиболее известных, и используется в качестве источника, распространяющего дезинформацию. Это фейк про фейк!»

На появление лживой публикации отреагировали в МИД РФ, сообщил корреспондент ФАН с брифинга официального представителя ведомства Марии Захаровой

Первым фальшивую публикацию обнародовал сайт «Аль-Машхад аль-Либи», контролируемый террористами из ПНС Ливии. В качестве подтверждения издание привело изображение первой полосы «Известий» от 20 ноября, которую местные «умельцы» видоизменили, поставив в «главные новости» фейк о переговорах Сарраджа с Хафтаром. В фейке был использован шрифт «Известий» и архивная фотография. Плашка с логотипом «Известий» была взята из номера от 20 ноября, все остальные материалы — из публикации от 23 октября.

Так называемое ПНС Ливии — спонсируемая Западом марионеточная террористическая структура, с которой плотно сотрудничают различные бандформирования, в том числе связанные с представителями запрещенных в РФ группировок «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1), «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

В частности, глава так называемого МВД ПНС Ливии Фатхи Башага — непосредственно связан со структурой, аффилированной с террористами ИГИЛ. Башаге подчиняется группировка RADA, известная похищениями и пытками людей, распространяющая наркотики и занимающаяся работорговлей. RADA контролирует частную тюрьму «Митига», где людей содержат в нечеловеческих условиях, подвергая чудовищным пыткам. В этой тюрьме вот уже полгода без предъявления обвинений содержатся двое российских граждан — сотрудников социологической службы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), которых похитили в Триполи.

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, проводит антитеррористическую операцию по освобождению Триполи и ряда населенных пунктов на северо-западе страны от засевших там террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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