Захарова осудила фейки США об РФ в Сирии, призвав их переключиться на проблему терроризма

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала публикацию издания New York Times о расследовании атак на медучреждения в Сирии фейком. Инсинуацией также являются утверждения американских журналистов о том, что Россия будто бы оказывает давление на его итоги. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, материал New York Times — пример совершенно недобросовестной работы журналистов. Она также выразила сожаление, что СМИ Соединенных Штатов совсем не интересует расследование нападений террористов на гражданские объекты в САР.

Авторы публикации, кроме того, пишут о неком якобы оказываемой Москвой давлении на деятельность членов внутренней комиссии, созданной генсеком ООН. Так, американская пресса уверяет, будто бы российская сторона настаивает на непридании огласке итогов ее работы.

Захарова заметила, что журналистам New York Times, прежде чем браться за статью, необходимо было выяснить, что в задачи сформированной Антониу Гутерришем комиссии вообще не входило установление чьей-либо вины.

«Ее цель — совершенствование применяемых различными структурами ООН в зоне военных конфликтов критериев идентификации и проверки объектов гражданской инфраструктуры. То есть речь идет о деконфликтинге... Этот механизм действительно далек от совершенства, и это очевидно не только нам», — обратила внимание дипломат.

Она также добавила, что российская сторона уже далеко не в первый раз сталкивается с непрофессиональным ангажированным расследованием западных СМИ. Такие, как и в данном случае, всегда опираются на свидетельства неназванных «надежных источников» и откровенную подтасовку фактов.

По мнению Захаровой, американской прессе стоит обратить внимание на почти каждодневные удары боевиков по школам, больницам и лагерям для беженцев, в результате которых действительно гибнут мирные жители и обостряется обстановка в регионе.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил в комментарии для ФАН, что подобные вбросы американских журналистов не являются чем-то удивительным, поскольку вполне укладываются в привычную информационную политику США.

«Действительно, мы слышали подобные заявления СМИ Соединенных Штатов, и такое происходит, действительно, не в первый раз. В частности, тиражировались фейковые сообщения о якобы преступлениях ВКС РФ, а также ВВС САР в Идлибе, где они в действительности ведут антитеррористическую деятельность. Конечно, никаких реальных доказательств ни в одном из случаев представлено не было», — указал эксперт.

Он рассказал, что ему и самому приходилось непосредственно видеть документы в которых излагались сфабрикованные выводы Запада о будто бы разрушительной деятельности России в САР, и у него не возникло сомнений в их нечестности.

«Я сам бывал в Сирии, где мне довелось познакомиться с материалами дел с обвинениями против Москвы и Дамаска в якобы уничтожении гражданской инфраструктуры, и должен сказать — все они основаны не непроверенных сомнительных данных, а подавляющая часть таких расследований и вовсе является откровенной ложью, что можно легко понять даже при беглом ознакомлении. Это то же, что и ролики «Белых касок» о якобы химатаках Дамаска», — подчеркнул востоковед.

Поэтому сколько бы Вашингтон не говорил о свободе и демократии, одна только его жесткая информационная политика разбивает это, ведь подавляющее большинство американских СМИ действуют строго в фарватере курса Госдепа.