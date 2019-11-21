Турция, отвечая курдским боевикам, может оставить США без союзников в Сирии

Соединенные Штаты, используя курдских боевиков, пытаются выставить Турцию неспособной к миротворческой миссии в регионе. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказали кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог Владимир Карасев.

Удар по курдским боевикам

Турецкие беспилотники нанесли удар по колонне из трех автомобилей курдских боевиков в районе поселения Ат-Таруазия в Сирии. Об этом сообщил информационный портал Step News Agency.

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара задействует ударные БПЛА в ответ на нападения со стороны курдских боевиков Сирийской Арабской Республики. Обе организации турецкие власти считают террористическими.

Напомним, курдские бандформирования опубликовали в социальных сетях видео, на котором была продемонстрирована атака на бронеавтомобиль турецких войск. Турецкий патруль был «встречен» противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) в районе поселка Тель-Вард.

Ответ Турции

Как отметил Антон Бредихин, курдские формирования сегодня стремятся подорвать ночной кошмар Соединенных Штатов — союз России, Турции и Сирии с последующей их интеграцией в Евразийский экономический союз.

«Дестабилизируя ситуацию на севере Сирии, курды формируют «дорожку» для дальнейшего прохода в эту часть американских войск и ее переход под контроль США. Вашингтону выгодно представить Анкару как неспособную выступать миротворческой силой в регионе», — добавил Антон Бредихин.

По мнению эксперта, США будут пытаться полностью дискредитировать Турцию, допуская теракты на подконтрольной Анкаре территории. Следующим шагом для американцев станет усиление в регионе своих сил и террористических группировок, в том числе «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Владимир Карасев выразил мнение, что «курдские псы США своими действиями в Сирии напоминают «святых» братков из 90-х».

«Бандиты с огромными крестами на груди шли в церковь и ставили свечки на удачу в деле. Потом шли убивать. После убийства спокойно приходили в церковь и замаливали грехи. Вот и курды атакуют турецкие патрули. Затем мы видим коллективное обращение курдских командиров с просьбой «простить пацанов». Мол, бес попутал. Но беспредел не прекратился», — пояснил Владимир Карасев.

По мнению эксперта, север Сирии регулярно страдает из-за атак курдских террористов. В результате турецкие беспилотники атаковали колонну из трех автомобилей курдских радикалов.

«Прогнозирую, что это только начало ответных действий со стороны турецкой армии. Ситуация может закончиться тем, что у американцев не останется союзников в Сирии», — заключил Владимир Карасев.

Ранее курдские боевики оккупировали часть территории Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танф. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.