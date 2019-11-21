В Госдуме рассказали об отраслях экономики с наибольшими долгами фирм перед сотрудниками

Предприятия по всей стране больше не смогут безнаказанно задерживать зарплаты своим сотрудникам. 21 ноября был принят пакет законов о принудительном исполнении обязанностей работодателей по выплате начисленной, но еще не выданной зарплаты. Федеральному агентству новостей дал комментарий один из парламентариев, участвовавших в его разработке, — член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Общая задолженность работодателей перед работниками по стране на сегодняшний день составляет около 2,6 миллиарда рублей, — заявила депутат. — В некоторых регионах размер задолженностей превысил отметку в 100 миллионов — такую ситуацию мы можем наблюдать в Кемеровской области. Ситуация пугающая, и, чтобы упростить гражданам получение своих собственных денег, Госдума приняла решение об автоматическом списании всех долгов по заработной плате в пользу работника, если таковые имеются».

По словам собеседника ФАН, людям больше не придется подавать заявления в суд, что, помимо экономии времени и отсутствия расходов на адвокатов, позволит также снизить нагрузку на судебную систему.

«Времена, когда людям платили по остаточному принципу, прошли, — заявила она. — Работодатель больше не сможет оплатить сначала подрядчиков, потом налоги и уже потом, если что-то останется, труд своего коллектива. И у него больше не получится пригрозить увольнением тем, кто отважится подать на него в суд: для получения своих средств этого и не потребуется».

Депутат объяснила, как будет работать новая система: если работодатель серьезно задержал сроки выплат, судебные приставы арестовывают его счета на сумму задолженности. В течение 10 дней ему будет предоставлена возможность опровергнуть решение приставов, после чего денежные средства спишутся на счета работников.

Бессараб уверена, что данные меры не приведут к повышению удельной доли серых зарплат — в настоящее время существует отработанный механизм анонимного доноса на нерадивых работодателей в органы трудовой инспекции.

«Штрафы за это теперь очень высокие, — заверила парламентарий. — А в дальнейшем за сокрытие или неоформление трудовых отношений с сотрудниками такие фирмы могут быть дисквалифицированы на неопределенный срок, а их руководители подвергнуты уголовному преследованию».

В случае же, если предприятие разоряется и не имеет средств на выплату зарплаты, на него назначается внешний управляющий, который, действуя по стандартной процедуре банкротства, распродает его имущество и выплачивает из него задолженности по зарплатам, объяснила Бессараб. В любом случае работник без денег не останется — новые законодательные нормы защитили его со всех сторон.

Депутат также рассказала, фирмы в каких отраслях больше всего имеют долгов перед своими трудовыми коллективами. Ими оказались предприятия в сфере обрабатывающего производства (45%), сельского хозяйства (8%), транспорта (6%), лесозаготовок и строительства. Работники, получающие средства из государственного бюджета, проблем со своевременной выплатой зарплаты не имеют.