Открылся Международный конгресс «Санкт-Петербург и славянский мир». ФАН-ТВ

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал Международный конгресс, на котором обсуждают тему современного образования.

Международный конгресс «Санкт-Петербург и славянский мир» проходит уже в седьмой раз. В этом году в нем принимают участие делегации из Болгарии, Сербии, Словении, Северной Македонии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины.

Тема встречи — современное образование. Участники поделились собственными наработками и инновационными проектами, обсуждали возможности сотрудничества. Гости посетили ведущие учебные заведения дополнительного и профессионального образования Петербурга. В частности, Академию цифровых технологий, Академическую гимназию №56, Колледж туризма и гостиничного сервиса. А сегодня прошло пленарное заседание в Инженерно-технологической школе №777. Там же представители Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета и вуза города Баня-Лука подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

«Я думаю, что сегодня современное общество стремится найти наиболее адекватную систему образования. Мы, конечно, понимаем, что образование — это инвестиции в наше будущее. Сейчас основная задача всех стран бывшей Югославии — провести реформы, чтобы приспособить образовательную систему к тем потребностям, которые есть у народа», — отметил член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

По словам председателя по образованию Санкт-Петербурга Жанны Воробьевой, в Северной столице очень развита система дополнительного образования. Работают 59 самостоятельных учреждений, больше 450 — созданы на базах школ. 88% школьников Петербурга посещают различные кружки и секции. Возрастает спрос на программы технической направленности. В городе открываются специализированные центры для детей. Так в прошлом году заработала Академия цифровых технологий, в этом году — Центр медиаискусств «Академия талантов».