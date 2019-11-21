В Совфеде не исключают провокаций ВВС США возле российской базы в Сирии

Москва, 21 ноября. Подлет стратегического бомбардировщика B-52H к российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии мог стать результатом провокации со стороны Вашингтона. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации от Мурманской области Вячеслав Попов.

«Это могли быть провокационные или разведывательные действия, с точки зрения изучения возможностей и характеристик нашего зенитно-ракетного комплекса С-400», — пояснил он порталу «Слово и дело».

Попов также не исключает, что инцидент произошел из-за ошибки в планировании полетов, поскольку находящиеся в Сирии американские военные слишком близко подобрались к российским позициям. В то же время он подчеркнул, что американцы не могли не знать, где находится российская база.

Напомним, что ранее стратегический бомбардировщик B-52H и сопровождавший его истребитель F-16 опасно приблизились к аэродрому «Хмеймим», где находятся воздушные средства ВКС РФ. Российские военные по открытому каналу предупредили экипажи американских самолетов и навели зенитно-ракетные комплексы С-400. И только после этого B-52H и F-16 развернулись.

Военный эксперт Сергей Хатылев в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что этот инцидент станет хорошим уроком для США. По его словам, сторона, вторгающаяся в сирийское воздушное пространство, должна понимать, что находится под наблюдением российских служб.