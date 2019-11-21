Политехнический университет Гонконга в осаде, прорыв назначен на субботу

Гонконг, 21 ноября. Протесты в Гонконге принимают новую форму — демонстранты захватывают здания и даже территории вокруг них, где пытаются установить зоны, свободные от контроля правительства и полиции. Об этом сообщает с места событий специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Наибольшей активности протесты достигли в минувшую субботу, 16 ноября, когда протестующие устроили уличные бои с полицией со всеми атрибутами протеста: коктейли Молотова, брусчатка с тротуаров, луки, арбалеты и даже катапульты. С помощью последних участники боев пытались достать полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Итогом столкновений стал захват протестующими помещений Политехнического университета Гонконга, где по разным оценкам забаррикадировалось от 500 до 1000 человек, причем не только студентов. В ночь на 19 ноября студенты, которые забаррикадировались в Политехническом университете Гонконга, смогли поджечь полицейский броневик, а заодно сожгли несколько автобусных остановок вокруг здания университета и пешеходный мост.

В результате полиция пошла другим путем: силовики перестали штурмовать университет и оцепили огромную территорию по периметру лентами, расставив посты вдоль периметра. На видео ФАН можно увидеть блокированные таким образом улицы Гонконга вокруг Политехнического университета в районе Музея истории Гонконга.

В результате блокировки было полностью прекращено движение автотранспорта по многим улицам в центре Гонконга. За оцепление пускают только тех, кто проживает или работает на данной территории. Спустя три дня после начала осады часть протестующих покинула территорию университета, но до сих пор там остаются около 100-150 человек.

Как сообщил корреспонденту ФАН один из протестующих, они ждут помощи извне. Причем как от Запада в целом, так и от городской оппозиции.

«Полиция перестала нас атаковать не только потому, что мы отчаянно сопротивлялись, но и потому, что нас поддержала Америка. Сенат США принял закон под названием Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Теперь китайские и гонконгские власти будут наказываться за атаки на нас. А мы ждем помощи от наших соратников. Помощь к университету придет к выходным, сюда придут миллионы людей и они прорвут блокаду полиции», — заявил один из протестующих.

Заметим, что по мнению нашего корреспондента, да и многих сторонних наблюдателей, полиция Гонконга ведет себя достаточно миролюбиво по сравнению с тем, что себе позволяют демонстранты. Так, последние две недели активисты предпринимают атаки на жителей материкового Китая или тех жителей Гонконга, кто выступает против беспорядков.

Техника атак отработана до мелочей: жертву выслеживают люди в масках, внезапно окружают, раскрывают зонтики, чтобы исключить видеофиксацию расправы посторонними, и под прикрытием зонтиков жестоко избивают. Таким образом недавно были искалечены десятки человек, а один пожилой мужчина был убит.

Кроме того, активисты атакуют коммерческие компании, руководство которых высказывалось против беспорядков. Так, были сожжены несколько офисов Bank of China, магазинов Xiaomi и Huawei, кафе Starbucks и другие. Сжигают или грабят даже небольшие магазины местных жителей, включая небольшие закусочные, если их владельцы отказываются финансировать протестующих или высказываются за порядок. А уж за китайский флаг в Гонконге атакуют сразу, как увидят, хотя Гонконг – официально территория Китая.

Заметим, что поддерживают протестующих даже некоторые ветви власти Гонконга. Так, 18 ноября Высокий суд Гонконга признал противоречащими Основному закону запрет скрывать лицо масками. Полиция вынуждена подчиниться и теперь не требует от радикалов открывать лица, что, конечно, затрудняет преследование вандалов и хулиганов.

Пока власти терпеливо убирают за погромщиками, устанавливают новые автобусные остановки вместо сожженных, ремонтируют тротуары и разгромленные станции метро.

ФАН следит за развитием событий.