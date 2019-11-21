Юнармейцы 7800 раз прыгнули с парашютом под присмотром ДОСААФ

Москва, 21 ноября. Аэроклубы ДОСААФ России второй год участвуют в совместной акции с движением «Юнармия» «Юнармейский десант». В этом году юнармейцы совершили 7800 прыжков с парашютом на базе аэроклубов, сообщил председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.

В 2020 году в России отмечается 90-летие ВДВ, и оборонное общество по-новому обыграет эту акцию с юнармейцами.

«Планируются совместные парашютные прыжки молодежи и ветеранов. Будем посвящать первые прыжки юнармейцев памяти героев Воздушно-десантных войск», — рассказал Колмаков.

По словам главы ДОСААФ, в следующем году Ассоциация военно-патриотических клубов общества будет заниматься реализацией крупного проекта «Аллея Памяти», посвященного 20-й годовщине подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты ВДВ, погибших в Аргунском ущелье. В городских парках по всей России поставят 84 уличных планшета с портретами погибших десантников, краткой биографией и описанием их подвига.

«В настоящее время согласованы места размещения «Аллей Памяти» воинов-десантников 6-й роты в Новочебоксарске, Красногорске, Барнауле, Великих Луках, Пензе, Симферополе и Санкт-Петербурге», — сказал Колмаков.

Одним из ключевых мероприятий ДОСААФ России в честь празднования 75-летия Великой Победы станет масштабный международный автопробег оборонных обществ России, Белоруссии и стран СНГ.