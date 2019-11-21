Экс-супруг Лолиты показал, где живет с новой возлюбленной

Москва, 21 ноября. Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов показал, как выглядит его квартира, в которой он живет с новой возлюбленной.

Иванов и его избранница Ольга начинают все с нуля. Тренер по сквошу набирает желающих в секцию, а Ольга занимается косметологическим бизнесом. Они много времени проводят вместе.

«Небольшая у нас квартира, но компактная, уютная», — рассказал 44-летний тренер.

По его словам, вечерами у них шумно, часто приходят гости. Иванов добавил, что вотчина Ольги — это кухня, она готовит сама, поэтому он тратит время на что-нибудь другое.

Иванов рассказал Андрею Малахову, что несмотря на негатив, который обрушился на него из-за расставания с Лолитой Милявской, он все равно счастлив. К тому же, его избранницу одобрила мать Надежда Иванова.

«Месяц назад он сказал мне, что у него есть девушка Оля, моложе его, родом из Беларуси», — отметила Надежда.

По ее мнению, сыну все время не хватало внимания Лолиты. Она была постоянно занята съемками, концертами, всегда в разъездах.

Мать Иванова добавила, что он хотел ребенка от Лолиты и даже предлагал ей сделать ЭКО. Но эту идею певица забраковала, поскольку у нее уже есть дочь от другого брака.

Ранее Милявская пожаловалась на экс-супруга и упрекнула его в неверности. Она добавила, что Иванов изменял не только ей, но даже своим любовницам. В качестве доказательств своей теории Милявская рассказала, что Иванов переписывался с другими женщинами с ее компьютера.