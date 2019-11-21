Минздрав отложил новые правила медосмотра для водителей. События дня. ФАН-ТВ

Малайзия призвала опубликовать данные по MH17
Все данные и улики по делу о крушении рейса MH17 должны быть обнародованы. С таким призывом выступили Россия и Малайзия, а в частности, главы МИД обеих стран — Сергей Лавров и Сайфуддин Абдулла. Сегодня они встретились в Москве. Речь, конечно же, о катастрофе 2014 года, когда малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом. Жертвами той трагедии стали 298 человек, а расследование затянулось вот уже на пять лет. Увы, за это время дело обросло лишь политическими скандалами, а не уликами и доказательствами, хотя показать их, в общем-то, несложно:
«Не нужно никаких усилий, чтобы предъявить давно затребованные факты, уже существующие. Во-первых, записи телефонных переговоров украинских диспетчеров: это записи, данные с радаров, первичные данные с радаров Украины. И конечно же те данные, которые обещали США. Данные со своих спутников. Ничего этого не представлено, а хотя сделать это проще простого», — считает Сергей Лавров, министр иностранных дел России.
Расследованием занимаются пять стран: Бельгия, Австралия, Малайзия, Украина и Нидерланды. Эксперты этой группы не раз говорили о причастности Москвы к крушению лайнера, утверждая, что тот якобы сбит российской ракетой. В Кремле обвинения назвали голословными, а Минобороны даже рассекретило данные, согласно которым эта ракета вообще не стоит на вооружении еще с 2011-го. Однако любые доводы с нашей стороны следствие попросту игнорирует. А вот Куала-Лумпур в этой группе изначально был одним из скептиков. В частности, малайзийский премьер Махатхир Мохамад заявлял, что весь уголовный процесс политизирован изначально, с целью «обвинить русских». Россия, по словам Лаврова, уже пригласила малайзийских экспертов к сотрудничеству по этому делу.
Минздрав отложил приказ о медосмотре для водителей
Приказ о новых медосмотрах, который всерьез обеспокоил российских водителей, все-таки отложен на неопределенный срок. Дело в том, что с 22 ноября автолюбителям пришлось бы идти на дополнительные обследования: медсправка должна показать, что у них нет хронических проблем с алкоголем и пристрастия к психоактивным веществам. И все бы ничего, но такая обновленная забота о безопасности ударит по кошельку водителей, ведь стоимость таких справок могла бы уже завтра вырасти в пять раз. Сейчас же вполне можно уложиться в тысячу рублей. Еще одна проблема связана с тем, что технология неоднозначна, и вероятность ее ошибки довольна высока. Более того, технология импортная. Президент России тоже удивился принятию такого решения.
«У нас минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3,2 млн человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят. 5 000 если нужно отдать за эту справку, ползарплаты надо человеку отдать? Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — сказал президент РФ Владимир Путин.
Теперь автолюбители могут вздохнуть с облегчением. Поправки пересмотрят, об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Госдума приняла законы об иноагентах и российском софте
Тем временем в Госдуме, напротив, одобрили несколько громких инициатив. Депутаты приняли в третьем, финальном чтении законопроект о предустановке российского софта. Предполагается, что теперь смартфоны, компьютеры и телевизоры со «смарт-ТВ» выйдут на рынок продаж в комплекте с ПО отечественного производства. Полный список программ и гаджетов, попадающих под этот закон, определит российский кабмин. Авторы поправок уверены, что это поможет продвижению наших разработок. Но, кроме того, Госдума приняла еще один документ в третьем чтении — об иностранных агентах в СМИ. Отныне такой статус смогут получить не только конкретные издания, но также их журналисты (если они получают зарубежное финансирование). Работать им не запретят, но обязуют к нескольким условиям: готовить отчет о расходах иностранных средств, а также отмечать свои статьи грифом «иноагента». Теперь законопроекты рассмотрит Совет Федерации, а затем они отправятся на подпись к президенту. И, в случае одобрения, вступят в силу уже в следующем году.