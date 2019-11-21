Минздрав отложил новые правила медосмотра для водителей. События дня. ФАН-ТВ

Малайзия призвала опубликовать данные по MH17

Все данные и улики по делу о крушении рейса MH17 должны быть обнародованы. С таким призывом выступили Россия и Малайзия, а в частности, главы МИД обеих стран — Сергей Лавров и Сайфуддин Абдулла. Сегодня они встретились в Москве. Речь, конечно же, о катастрофе 2014 года, когда малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом. Жертвами той трагедии стали 298 человек, а расследование затянулось вот уже на пять лет. Увы, за это время дело обросло лишь политическими скандалами, а не уликами и доказательствами, хотя показать их, в общем-то, несложно:

«Не нужно никаких усилий, чтобы предъявить давно затребованные факты, уже существующие. Во-первых, записи телефонных переговоров украинских диспетчеров: это записи, данные с радаров, первичные данные с радаров Украины. И конечно же те данные, которые обещали США. Данные со своих спутников. Ничего этого не представлено, а хотя сделать это проще простого», — считает Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Расследованием занимаются пять стран: Бельгия, Австралия, Малайзия, Украина и Нидерланды. Эксперты этой группы не раз говорили о причастности Москвы к крушению лайнера, утверждая, что тот якобы сбит российской ракетой. В Кремле обвинения назвали голословными, а Минобороны даже рассекретило данные, согласно которым эта ракета вообще не стоит на вооружении еще с 2011-го. Однако любые доводы с нашей стороны следствие попросту игнорирует. А вот Куала-Лумпур в этой группе изначально был одним из скептиков. В частности, малайзийский премьер Махатхир Мохамад заявлял, что весь уголовный процесс политизирован изначально, с целью «обвинить русских». Россия, по словам Лаврова, уже пригласила малайзийских экспертов к сотрудничеству по этому делу.