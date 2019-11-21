В Минкомсвязи назвали заявление Дурова об опасности WhatsApp конкурентной борьбой

Москва, 21 ноября. Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин оценил заявление основателя Telegram Павла Дурова об опасности WhatsApp как метод конкурентной борьбы.

Дуров ранее призвал пользователей удалить WhatsApp со своих устройств. Основатель Telegram обосновал это тем, что WhatsApp не только не защищает сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру.

«Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что конкурент отъел у обвиняющего серьезную долю рынка», ― заявил Волин в комментарии РИА Новости.

По словам замглавы Минкомсвязи РФ, противостояние мессенджеров идет на пользу потребителям. Конкуренция заставляет компании постоянно совершенствоваться, в том числе в сфере безопасности данных.

Комментируя слова Дурова об опасности WhatsApp, Волин отметил, что пользователь любого мессенджера рискует личными данными. Потребителям остается лишь искать компромисс между удобством и личной безопасностью.

«Каждый решает сам для себя. Но точно не надо держать в смартфоне то, чем мы ни при каких обстоятельствах не хотим ни с кем поделиться», — добавил Волин.

Член комитет Госдумы по бюджету и налогам, депутат Евгений Федоров ранее в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил, что WhatsApp несет угрозы для влиятельных людей из-за сбора личной информации Соединенными Штатами Америки. По мнению специалиста, проблема исходит из политики компании Facebook, которой принадлежит приложение WhatsApp.