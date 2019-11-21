Тимошенко снова заплела «революционный калач» после ссоры с Зеленским

Киев, 21 ноября. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вернулась к своему знаменитому образу, вновь появившись на публике с прической в виде косы, обернутой вокруг головы. Об этом свидетельствуют фото Тимошенко с конгресса European People's Party в Загребе.

Как пишут СМИ, впервые «революционный калач» Тимошенко заплела в 2001 году, когда ушла в оппозицию и создала свой политический блок.

«Бублик» она заплетала во время Майдана 2004 года, а также когда вышла на свободу благодаря так называемой революции достоинства в 2014 году», — пишет издание «Украина.ру».

По мнению сотрудников прессы, к «революционной» прическе Юлия Тимошенко снова вернулась после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В начале ноября лидер «Батькивщины» заявила, что возглавляемая ею политсила переходит в оппозицию из-за принятия закона об отмене моратория на продажу сельхозземель.Тимошенко подчеркнула, что снятие моратория является «красной линией», которую преступил Зеленский.

Президент Украины в ответ иронично раскритиковал Юлию Тимошенко. Он отметил, что существует «очень древняя украинская традиция», согласно которой «раз в пять лет Юлия Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе». По его словам, лидер «Батькивщины» принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места, а взамен обещала в течение года голосовать в Верховной раде за все законы вместе с президентской партией «Слуга народа». На этот комментарий Тимошенко ответила на своей странице в Facebook.