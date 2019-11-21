Новое уголовное дело возбудили против экс-главы СБУ Грицака

Киев, 21 ноября. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило новое уголовное дело против бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, которого подозревают в государственной измене и шпионаже.

Соответствующее делопроизводство было открыто по решению Соломенского районного суда Киева. Об этом пишет украинское СМИ со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе НАБУ. В ведомстве подчеркивают, что суд обязал зарегистрировать уголовное дело против Грицака.

Напомним, в августе текущего года сообщалось, что НАБУ возбудило уголовное дело против Грицака. Он подозревается в фабрикации улик с целью посадить невиновного человека.

Ранее сообщалось, что представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пожаловались на Службу безопасности Украины, которая организовала незаконную слежку за депутатами. Парламентарии требуют возбудить по данному факту уголовное дело. В заявлении указывается, что сотрудники СБУ проводят в отношении депутатов партии «незаконную оперативно-розыскную деятельность».

Также отмечается, что парламентарии, за которыми организовала слежку СБУ, «не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности».