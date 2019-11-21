Путин наградил пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле

Москва, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин в четверг вручил награды летчикам самолета A321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые смогли посадить воздушное судно с отказавшими двигателями.

Оба летчика были удостоены звания Героя России. Остальные члены экипажа получили ордена Мужества. Почетную награду накануне им вручил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Владимир Путин вручил звезды Героев России летчикам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину pic.twitter.com/i8GtNtPlLN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 ноября 2019 г.

Напомним, что 15 августа самолет «Уральских авиалиний» А321, направлявшийся по маршруту Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку прямо на кукурузном поле в Московской области из-за отказа двигателей. Причиной аварии стало попадание чайки в турбину. Благодаря профессионализму пилотов жертв избежать удалось, однако сам самолет получил серьезные повреждения.

Самолет сажали командир воздушного судна (КВС) Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил им звания Героев России.