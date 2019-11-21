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Россия

В Госдуме готовы исправить новый порядок медосмотра для водителей после критики Путина

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В Госдуме готовы исправить новый порядок медосмотра для водителей после критики Путина

Президент России Владимир Путин раскритиковал повышение цен на модернизированную медицинскую справку, необходимую для получения водительских прав. Во время инспекции открывшегося Московского центрального диаметра совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым он назвал авторов нововведений «рухнувшими с дуба», а их детище — «чушью». Особенно сильную обеспокоенность глава государства выразил в связи с тем, что стоимость данной справки (5000 рублей) теперь почти равна половине прожиточного минимума (11 280 рублей).

«Такую зарплату получают 3 миллиона человек, да еще и работодатели частенько нарушают закон и меньше платят. Сколько миллионов людей возле этой цифры чуть больше получают? Пять тысяч если нужно отдать за эту справку, это что, ползарплаты нужно отдать?» — удивился Владимир Путин.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин заверил Федеральное агентство новостей в том, что критика главы государства будет учтена при обсуждении в парламенте данного вопроса. Он объяснил неучастие нижней палаты парламента в изначальной корректировке требований к прохождению водительской медицинской комиссии тем, что нововведения не имели статуса законопроекта — это было единоличное решение Минздрава, который просто поставил всех перед фактом.

«Это был отраслевой приказ, который готовят чиновники министерства. Они не обязаны согласовывать это с нами, а мы — рассматривать каждый выходящий из-под их пера документ, — объяснил депутат. — Был бы это их законопроект, который нам предстояло принять, тогда да — наш комитет всесторонне рассмотрел бы эту проблему. А так она просто прошла мимо нас».

В Госдуме готовы исправить новый порядок медосмотра для водителей после критики Путина

Однако Говорин заверил, что уж теперь-то вызвавший широкий резонанс в обществе и недовольство президента документ все же будет обсужден на заседании комитета по охране здоровья.

«Мы привлечем экспертов, представителей министерства здравоохранения и обязательно выработаем правильное решение, — рассказал парламентарий. — Проблема должна быть рассмотрена в двух ракурсах: необходимо продолжать разрабатывать объективные способы диагностики наркологических заболеваний, учитывая масштаб угрозы, без этого не обойтись, и создавать условия для медицинских организаций в регионах, позволяющие закупить им оборудование и обучить персонал».

Третьим пунктом обсуждения нововведений должно стать, по словам собеседника ФАН, установление предельной стоимости такой справки.

«По моему мнению, стоит оставить ее на нынешнем уровне, — сказал Говорин. — Ее цена не должна вырасти ни в 10, ни в 5, ни даже в 2 раза, а должна так и остаться на уровне 500 рублей. Остальные расходы свыше этой суммы должны нести федеральный и региональный бюджеты. Мы не должны позволять людям страдать от инициатив государственных органов — на то мы и депутаты».

Напомним, 21 ноября Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, которое должно было состояться уже 22 ноября. Нововведения должны были обязать всех желающих получить или восстановить права сдавать анализы на наличие следов наркотических веществ, а также особого маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Из-за добавления большого количества дорогостоящих анализов стоимость справок в регионах возросла бы в 5-20 раз.

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