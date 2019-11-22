В Краснодаре назвали лучшие нацпроекты России

В Краснодаре с 14 по 16 ноября состоялись Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России», выявляющие лучшие проектные решения для развития российских компаний.

Третий региональный экономический форум «Лучшее для России — 2019» собрал на своей площадке представителей ведущих отечественных и международных компаний. Эксперты поделились опытом и обсудили потенциал экономического, социального и технологического роста регионов. В рамках мероприятия состоялось две сессии: «Эволюция регионов. Создаем комфорт для людей» и «Бизнес для регионов. Как построить экономику счастья».

Одним из ключевых спикеров форума стала директор проектного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель» Яна Гриб. Она рассказала о вкладе компании в будущее России.

«Вклад компании «Норникель» в подготовку и проведение Зимней универсиады — 2019 высоко оценен экспертным сообществом, поскольку это инвестиции не только в спортивную и городскую инфраструктуру, но также в кадровый потенциал Красноярского края, в развитие института добровольчества, в популяризацию Сибирского региона во всем мире», — отметила Гриб.

Имена лауреатов программы «Развитие регионов. Лучшее для России — 2019» огласили на торжественной церемонии во второй день форума. Победителей выбрали в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ретейла до телекоммуникационных технологий.

«Сегодня можно отметить общую тенденцию для лидеров бизнес-среды — повышенное внимание к потенциалу регионов как основа формирования программ социально-экономического развития, — сообщили Федеральному агентству новостей в оргкомитете форума «Развитие регионов. Лучшее для России». — Об этом свидетельствует увеличивающееся число инициатив, направленных на внедрение программ продвижения инфраструктуры городов. Так, лауреатами стали следующие компании: ПАО «ГМК «Норильский никель», Центр Корпоративных Решений РЦ «Тольятти» Сбербанка, АО «СУЭК», ПАО «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ, ПАО «ГМК «Норильский никель» и Коммуникационное агентство АГТ, АО «Расчетные решения», ООО «КНАУФ ГИПС Кубань», Инвестиционная группа «РВМ Капитал», АО «ДСК «АВТОБАН», Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Также были награждены в специальных номинациях глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко».

Кроме того, отдельно оценивались прогрессивные решения компаний, направленные на инвестиционное развитие регионов, поддержку существующих производств и создание новых. Среди прочих победителями в этих номинациях стали: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ГБУ «Малый бизнес Москвы», АО «Инвестиционная компания «Финам», торговая сеть «Пятерочка», лаборатория «Гемотест», Pickpoint, Pedant.ru, оператор фискальных данных OFD.ru, мобильный оператор DANYCOM.Mobile, ООО «Спорт Форум», NATURA SIBERICA, сеть развлекательных центров LaserLand, LUNDENILONA, сеть апартаментов «9 ночей».