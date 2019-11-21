Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 21 ноября.

Американский сенатор рассказал о влиянии санкций на «Северный поток — 2». Эксперт рассказал, какую цену США заплатят за санкции против «Северного потока — 2».

ЛНА сбила итальянский беспилотник американского производства севернее Тархуны. Италия реализовывает амбиции Муссолини, помогая террористам ПНС Ливии.

После озвучивания МО РФ доказательств воровства сирийской нефти США нет никаких сомнений, что США в Сирии занимаются бандитизмом. «Ручной» террорист США Абди получает «зарплату» от преступного выкачивания нефти курдами в Сирии.

Все три украинских корабля, задержанных в Керченском проливе, были возвращены в исправном состоянии. ФСБ ответила на претензии Украины по «снятым унитазам» на возвращенных кораблях.

В ходе учений был отработан алгоритм действий экипажа атомной подлодки при начале атаки. Атомная подлодка «Кузбасс» атаковала «противника» во время учений.

Эльмар Багдасарян, отец стритрейсерши Мары Багдасарян, получил гражданство РФ в соответствии с законом. МВД проверило законность получения российского гражданства отца Мары Багдасарян.

Журналисты уже нарекли его «внушающим ужас на поля боя». National Interest высоко оценил новый российский автомат.

Президент России Владимир Путин, вероятно, будет участвовать в церемонии открытия трассы Москва — Санкт-Петербург. Путин примет участие в церемонии открытия трассы Москва — Петербург.

Американский эксперт Грэг Вайнер и украинский политолог Василь Вакаров устроили потасовку в эфире ток-шоу. Ведущий ток-шоу раскрыл причину драки между американским и украинским экспертами.

Руководство РГПУ имени Герцена расторгло договор аренды с компанией, которая занималась продажей алкогольных напитков в вузе. В РГПУ им. Герцена рассказали о ситуации с продажей алкоголя в университете.