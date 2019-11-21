Шляпу Гитлера и платье Евы Браун выставили на аукционе в Германии

Берлин, 21 ноября. Немецкий аукционный дом Hermann Historica выставил на продажу собрание исторических предметов элиты Третьего рейха.

Среди лотов шляпа Адольфа Гитлера, платье Евы Браун и другие экспонаты. Европейская ассоциация евреев раскритиковала эту инициативу.

За головной убор Гитлера аукцион просит 50 тысяч евро. С молотка уйдет столовое серебро и предметы обстановки дома, где жил лидер нацистов. В общей сложности продаются 842 вещи, передает «360».

Менахем Марголин заявил, что нельзя зарабатывать на предметах, которые пропитаны человеческой кровью. Он напомнил, что для миллионов евреев эти вещи не являются ценностью. А покупать то, что принадлежало Гитлеру, могут только симпатизирующие нацисткой идеологии люди.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт поддержал главу еврейской ассоциации. Он добавил, что место таким вещам в музеях, но не в частной коллекции. По словам немецкого политика, нельзя превращать их в фетиш.

Ранее сообщалось, что в Россию не пустили партию деревянных разделочных досок, на которых был портрет Гитлера.

Гитлер умер в Берлине 30 апреля 1945 года вместе со своей возлюбленной Евой Браун. По некоторой информации, он мог бежать в Южную Америку, где долгое время скрывались другие нацистские преступники.