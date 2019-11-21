Люди Порошенко посадили Зеленского в лужу с пропажей унитазов на «эскадре отстоя»

Тиражируемая киевскими СМИ «сенсация» об отсутствии на возвращенных Россией кораблях ВМСУ унитазов вполне может являться следствием интриг украинского Deep state против нового президента Украины Владимира Зеленского.

К такому выводу пришел корреспондент Федерального агентства новостей, изучивший детали этой истории.

Плафоны, розетки и унитазы...

18 ноября Россия передала Украине задержанные год назад в Керченском проливе три вымпела ВМСУ: рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь».

Эти вымпелы год простояли в российской Керчи, за что заработали у местных жителей язвительное прозвище «эскадра отстоя». После передачи в международных водах вымпелов ВМСУ те были взяты на буксир судами Украины.

«Эскадра отстоя» еще только огибала Крым, а украинские СМИ уже начало лихорадить от предположений, что «кляты москали» успели содеять с «керченскими пленниками».

Спектр вбрасываемых в медиасреду версий поражал размахом. По мнению наиболее «проницательных» украинских предсказателей, россияне вымпелы ВМСУ заминировали, напичкали «жучками», а также «подпилили им все шпангоуты». Но сначала «украли с кораблей все ценное».

Напомним, что Киев не признает правомочность задержания российскими силовиками корабельно-катерной группы ВМСУ, не только вторгшейся 25 ноября 2018 года в российские воды, но и принявшей участие в откровенной вооруженной провокации. Незаконность действий России Украина намерена доказать в арбитражном суде в Гааге. Первые слушания по делу должны были начаться уже сегодня. Ну, а на 9 декабря, как известно, намечен саммит «нормандской четверки» в Париже.

В свете грядущих событий возможность обвинить российскую сторону еще и в выводе из строя задержанных вымпелов ВМСУ стала для Киева более чем актуальной. Словом, страсти в украинской прессе кипели. А тут еще масла в огонь плеснул и командующий ВМСУ Игорь Воронченко. 20 ноября украинский адмирал сообщил украинским СМИ следующее:

«Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они [«Яны Капу» и катера] своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян!»

После такого анонса в Очаков, куда должна была прибыть «эскадра отстоя» и куда для ее встречи планировал явиться президент Украины Владимир Зеленский, ломанулись, кажется, все украинские журналисты, способные самостоятельно передвигаться.

«В связи с отсутствием надлежащих специалистов…»

Едва буксиры дотащили «керченских пленников» до родного причала, как «Яны Капу» и бронекатера «оккупировали» сотрудники военной прокуратуры Украины. По итогам беглого осмотра «эскадры отстоя» они составили сводку для Воронченко.

Теоретически отдать приказ о публикации содержания этого документа имели право президент Украины, министр обороны и командующий ВМСУ. Практически же содержание этой сводки немедленно «вывалил» в свой паблик в Facebook бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Документ, составленный присутствовавшим при передаче украинским морякам «эскадры отстоя» капитаном 1 ранга ВМСУ Сидоренко (имя не упомянуто), многих на Украине шокировал.

Судите сами. Российские пограничники составили акт передачи буксира «Яны Капу» и бронекатеров украинским морякам, но предоставить этот акт Украине отказались, сославшись на тайну продолжающегося следствия.

Украинской стороне в момент передачи кораблей было предложено подтвердить их сохранность, комплектность и готовность к буксировке. Капраз Сидоренко невнятно указал, что состояние и комплектация передаваемых Россией кораблей проверить оказалось невозможно в связи с отсутствием на украинских буксирах «надлежащих специалистов».

В этом месте хочется громко закричать «Что?! ВМСУ не догадались командировать на буксиры никого из ранее вернувшихся на Украину членов экипажей «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя» или их коллег с однотипных единиц? Да вы издеваетесь!..»

Судя по тому, что вечером 20 ноября «эскадра отстоя» все-таки оказалась в Очакове, выдвинутые российской стороной условия никак не помешали украинцам принять «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя», а затем приступить к их буксировке.

Постановка «Кляты москали»

Особое внимание пан Сидоренко уделил перечислению того, что на полученных от россиян вымпелах ВМСУ отсутствовало или было сломано.

Если кратко, то на рейдовом буксире «Яны Капу» повреждена арматура главного двигателя №1, отсутствуют радиостанции, плафоны и розетки, разбита часть приборов в ходовой рубке, а в машинном отделении имеется заведенный пластырь с раздвижным упором [закрывающим пробоину].

На бронекатере «Никополь» нет радиостанций, включая станцию космической связи IRIDIUM. Также отсутствуют документы, РЛС, блоки аппаратуры распознавания, надувная лодка с мотором, фонари освещения, камбузная плита, унитаз, боеприпасы и все вооружение, кроме 30-мм пушек.

На бронекатере «Бердянска» — все то же самое плюс нет гирокомпаса и прожектора. Имеются пробоины в ходовой рубке, гальюне и машинном отделении. Левый главный двигатель посечен осколками.

Шок? Шок!

Видимо, именно такое ощущение от увиденного возникло у Зеленского и приглашенным им в качестве понятых германского и французского послов, когда президент Украины поздно ночью 20 ноября добрался до Очакова. Президент Украины поторопился заявить, что на возвращенных Россией кораблях «действительно не хватает» оборудования, и пообещал обратиться к Москве с требованием вернуть «все, что там есть», а также начать расследование.

Занавес. Аплодисменты. Конец первой сцены. Украинские СМИ лихорадочно тиражируют заголовок «Русские украли даже унитазы!»

Утром 21 ноября украинская «мистерия патриотического негодования», как в соцсетях назвал происходящее один из киевлян, достигла апогея. Это произошло в тот момент, когда бывший член экипажа «Бердянска» Андрей Эйдер обвинил россиян в… краже трусов.

«У меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там [на бронекатере] пар 20», — сообщил бравый украинский мореход.

Украинские СМИ уже начали было победоносно трубить о зверски покраденных «агрессорами» труселях, но тут, выдержав мхатовскую паузу, на сцене появилась ФСБ.

Начало второй сцены украинской постановки «Кляты москали» оказалось столь неожиданным, что заставило всех мигом забыть про утраченные военно-морским способом эйдеровские трусы. Центр общественных связей ФСБ России внезапно взял да и опубликовал фрагменты оперативной видеосъемки внешнего и внутреннего состояния «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя» накануне их возвращения Украине. Попал на видео и момент подписания украинскими моряками актов приема-передачи вымпелов ВМСУ.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — флегматично сообщил ЦОС ФСБ общественности.

Та немедленно бросилась искать на оперативной съемке гальюны. Унитазы оказались на месте!

Это был нокаут.

«А трусы? Трусов на видео нет!» — с отчаянием идущих на дно взывали отдельные украинские ветераны информбаталий. Но их уже мало кто слушал.

Тем более что на видео было видно, как радушно прощались украинские моряки с российскими пограничниками. И никаких следов негодования на лицах тех, кто от лица ВМСУ подписывал акты приема-передачи. Ни малейших. Только улыбки!

Пробоины, вооружение, боеприпасы и документы

Что ж, пока российские паблики сотрясают волны неудержимого хохота, давайте все же попробуем разобраться в произошедшем.

Россия вернула Украине корабли — это неоспоримый факт.

«Яны Капу» и «Бердянск» имеют пробоины — тоже факт.

Откуда появились пробоины? Дело в том, что в ходе Керченского инцидента российские ПСКР «Дон» и «Изумруд» были вынуждены пресекать маневры «Яны Капу» навалом. Несколько позже «Изумруд» потребовал от «Бердянска» остановиться, а когда украинский МБАК проигнорировал это требование, по нему в российских терводах был открыт огонь. Сначала предупредительный, а затем и на поражение.

Вот как появились пробоины на вымпелах ВМСУ. Заметим — Россия этого никогда не скрывала.

Надо полагать, что повреждение двигателя и части приборов на «Яны Капу», а также отсутствие гирокомпаса и прожектора на «Бердянске», тоже впрямую связаны с навалами и обстрелом, которые украинские корабли претерпели 25 ноября 2018 года.

Следующий вопрос: куда исчезли с украинских кораблей вооружение, боеприпасы, судовые документы и часть радиоэлектронного оборудования, включая средства связи?

Фокус в том, что Россия вернула Украине «эскадру отстоя» не просто так, а на ответственное хранение и в статусе вещдоков по не закрытому в России делу о незаконном пересечении границы. При этом другие вещественные доказательства, сочтенные следствием более ценными, чем старый буксир и два бронекатера, Россия возвращать Украине не собиралась. По крайней мере — до полного закрытия дела о незаконном нарушении российской границы вымпелами ВМСУ.

В число более ценных вещдоков как раз и попали вооружение, боеприпасы, судовые документы и радиоэлектронное оборудование украинских кораблей. Сообщения об этом появились в прессе еще до возвращения «эскадры отстоя» в Очаков.

То есть в Киеве еще до вечера 20 ноября прекрасно знали, что на «Яны Капу», «Бердянске» и «Никополе» будет отсутствовать большая часть вооружения, документы, радиостанции и так далее.

«Три порции шашлыка выбросила в пропасть»

Переходим к самому «ужасному» — пропаже на украинских кораблях надувных лодок, розеток, плафонов, камбузной плиты и, конечно, унитазов.

Про надувные лодки нам пока сказать нечего, кроме «А был ли мальчик?»

Перейдем к остальному.

Видеосъемка ФСБ демонстрирует, что к моменту передачи вымпелов ВМСУ розетки, плафоны, плиты и унитазы на своих штатных местах вполне присутствовали. При этом, согласно той же видеосъемке, во время получении от российских погранцов «Яны Капу» и бронекатеров украинские моряки отряда буксиров никакого возмущения «российским мародерством» не выказывали.

Сообщения о пропаже унитазов и прочего появились лишь тогда, когда караван с «эскадрой отстоя» потянулся домой на запад. Иными словами, в тот момент, когда на палубах «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя» российских пограничников уже не было.

Все это наводит на мысли о том, что унитазы и прочее украинцы по дороге в Очаков вполне могли демонтировать сами. Например, в поисках пресловутых «жучков», иных «закладок» или просто в стремлении получить дополнительный повод для нападок на Москву.

Понятно, что в этом случае командующий ВМСУ не мог не быть в курсе действий своих подчиненных. Скажем прямо — он их должен был лично санкционировать. Иначе капраз Сидоренко не решился бы писать очевидную глупость про отсутствие на посланных за «эскадрой отстоя» украинских буксирах «надлежащих специалистов», способных быстро разобраться в состоянии возвращаемых вымпелов ВМСУ.

Этот момент, наряду с тем обстоятельством, что первым содержание сводки о состоянии возвращенных Россией кораблей придал огласке бывший главный военный прокурор Украины, позволяет ФАН сделать еще одно предположение.

Как известно, новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не может получить полный контроль над силовыми ведомствами своего государства. Этому мешают креатуры бывшего президента Украины Петра Порошенко, даже после поражения своего патрона на выборах продолжающие занимать ключевые посты в ВСУ, СБУ, военной прокуратуре Украины и так далее. В число этих креатур безусловно попадает Воронченко. Матиос, хоть и лишился своего поста в военной прокуратуре, — тоже человек Порошенко.

Представим, что украинский Deep state, не смирившийся с победой Зеленского на выборах, решил пана нового президента подставить. Например, подсунуть Зеленскому картинку с развороченными потрохами кораблей, побудить выступить с соответствующими обвинениями в адрес Москвы. Та легко с помощью видеоматериалов и актов приема-передачи, подписанных украинскими моряками, опровергает тезисы Зеленского. После чего пан президент публично оказывается в луже.

Может такое быть? Может. Как может быть и то, что причины исчезновения на украинских кораблях унитазов и Кол имеют куда более банальные причины, схожие с мотивацией героев советской комедии «Кавказская пленница».

— Пиши: «Три порции шашлыка выбросила в пропасть». Теперь вино: «Разбила… две бутылки».

— Три!

— Пиши «три».

Помните этот бессмертный диалог? Поверьте, украинским морякам он тоже хорошо знаком.

Впрочем, спектакль «Кляты москали» с участием «эскадры отстоя» еще далек от завершения. ФАН с неослабевающим интересом ждет его продолжения. Тем более что Россия уже доказала — она умеет защищаться.