Калягин собственным примером доказал прямую связь между благородством и патриотизмом

Народный артист России Александр Калягин известен россиянам по ролям в «Неоконченной пьесе для механического пианино», «Старом Новом годе» и, конечно, по роли тетушки Чарли из картины «Здравствуйте, я ваша тетя!». Огромный талант и запоминающиеся роли Калягина наверняка войдут в учебники по актерской игре. Честность, благородство, патриотизм — три слова, которые как нельзя лучше описывают Александра Александровича.

Александр Калягин с детства мечтал стать актером: дома он устраивал театральные представления для семьи — больше всего ему нравилось изображать Чарли Чаплина. Тем не менее прежде чем поступить в театральное училище имени Щукина, Александр Александрович получил «серьезную» профессию: получил диплом фельдшера и несколько лет работал на скорой.

Театральная карьера Калягина складывалась успешно. После окончания училища он пришел работать в легендарный театр на Таганке, потом — в «Современник», позже — во МХАТ. Кинокарьера Александра Александровича тоже сложилась удачно: его кинороли можно смело включать в золотой фонд советского кинематографа.

Однако Калягин знаменит не только как актер. В 1993 году он основал театр Et Cetera, без которого сегодня невозможно представить московскую театральную жизнь. Спектакли, которые ставит Et Cetera, регулярно удостаиваются престижных премий, например «Золотой Маски» — ее театр получил в 2017 году в номинации «Лучший мюзикл» за постановку «Биндюжник и король».

Помимо всего прочего, Калягин вот уже много лет возглавляет деятельную, по-настоящему творческую и независимую организацию — Союз театральных деятелей России. Цель Союза — развитие театрального искусства в России, поддержка деятелей российской сцены.

В 2017 году «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность» Александр Калягин стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Супруга Александра Калягина однажды сравнила мужа с героем пьесы Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» Платоном. О человеческой природе Платон рассуждал так:

«Если человек живет по правде, как следует, хорошо, честно, благородно — вот он и патриот своего Отечества. А кто проживает только готовое, ума и образования не понимает, действует только по своему невежеству, с обидой и с насмешкой на человечество, только себе на потеху, — тот мерзавец своей жизни».

У Александра Александровича отношение к Родине и патриотизму схожее. А потому его можно смело называть честным и благородным человеком.