Адвокат украинских моряков объяснил пропажу оборудования с кораблей ВМСУ

Москва, 21 ноября. Российские следователи изъяли часть оборудования с украинских военных кораблей в качестве вещественных доказательств. Об этом в четверг заявил адвокат Николай Полозов, который представлял интересы задержанных моряков в России.

Правда, речь идет не об «унитазах и плафонах», как заявляла украинская сторона, а о радиолокационных приборах, артиллерийских боеприпасах, стрелковом оружии, а также о некоторых личных вещах экипажа.

«Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле», — пояснил юрист ТАСС.

Полозов подчеркнул, что сами корабли тоже являются вещдоками по делу о нарушении российской границы, однако они все же были переданы Киеву под гарантии сохранения. До передачи дела в суд судьбу вещественных доказательств будут определять следователи, а после — судья.

Ранее сообщалось, что Россия передала Украине три военных корабля, которые были задержаны в Керченском проливе осенью прошлого года. Командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко сразу же заявил об «угробленных» кораблях. По его словам, за то время, что суда находились в России, с них якобы были сняты плафоны, розетки и унитазы.

ФСБ России эту информацию опровергло и предоставило видео осмотра двух бронекатеров и буксира, на котором видно, что плавсредства в полном порядке.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил о нехватке части оборудования и вооружения. По его словам, украинские правоохранители проведут по данному факту расследование.

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. В сентябре этого года Россия передала моряков Украине в ходе большого обмена удерживаемыми лицами.