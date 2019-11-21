Сирия, 21 ноября. Сотрудники ЦПВС РФ провели гуманитарную акцию в населенном пункте Бургос в Дейр-эз-Зоре. Более 800 человек вернулись в САР из Ливана и Иордании за сутки. САА задержала подозреваемого в связях с ИГ1 сирийца в пригороде Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: задействовали беспилотники в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба»; обследовали пригород Дейр-эз-Зора Хатла.

«Тахрир аш-Шам»: продолжает провоцировать вооруженные стычки с САА на северо-западе Хамы.

Провинция Латакия

Возобновились столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских формирований на северо-востоке провинции в районе Курдских гор. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), после очередного обстрела джихадистами районов, подконтрольных правительственным силам, к боевым вылетам в регионе прибегли ВВС Сирии. Сирийские военные самолеты атаковали огневые позиции радикалов недалеко от города Кабана. Никакой информации о потерях боевиков в живой силе или технике пока не поступало. Напомним, северные окраины Латакии находятся в оккупации террористов таких группировок, как «Джебхат ан-Нусра»1*** и «Исламская партия Туркестана» (обе организации запрещены в РФ).

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о новой гуманитарной акции, проведенной в провинции Дейр-эз-Зор. В соответствии с данными информационного бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, 200 наборов с продовольствием общим весом в 1,17 тонны были доставлены в населенный пункт Бургос, где их распределили среди нуждающихся жителей.

Тем временем правительственные войска обследовали пригород административного центра провинции Хатла. В результате обысков был задержан один из подозреваемых в сотрудничестве с «Исламским государством»1 сирийцев. Ввиду того что Хатла не отделен от занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов провинции Евфратом, существует угроза проникновения сюда террористов, которые осуществляют подпольную деятельность в зонах контроля SDF.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новую информацию о числе сирийцев, вернувшихся в Сирию за последние сутки. Так, за 24 часа из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» перебрались 173 человека, в том числе 52 женщины и 88 детей. В то же время границу с Иорданией в районе погранперехода «Насиб» пересекли 674 беженца. Все они бежали из родных мест после их оккупации боевиками вооруженной оппозиции или группировок, связанных с «Исламским государством». Серьезным толчком к их возвращению стала зачистка от джихадистов юго-западных сирийских провинций — Даръа, эль-Кунейтры и Дамаска. Напомним, Даръа, эль-Кунейтра полностью перешли под контроль правительственных войск в конце июля прошлого года, тогда как территория Дамаска была освобождена после эвакуации исламистов из южных районов столицы еще в мае 2018-го.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в южной части Идлиба вслед за ВКС России. Согласно данным Twitter-канала (ufuk_sy), сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по фортификационным сооружениям «Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Кафр-Набаль и Кафр Саджна. В то же время ВКС РФ задействовали в оккупированных исламистами районах беспилотники. Тот же источник сообщает о том, что дроны ВКС РФ были замечены недалеко от города аль-Мушрафа, вокруг которого разворачивались ожесточенные бои накануне. Напомним, окраины населенного пункта перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хама

Исламисты «Джебхат ан-Нусры» и союзных ей бандгрупп, отряды которых базируются на границе между провинциями Хама и Идлиб, продолжают провоцировать боевые действия с правительственными подразделениями на линии разграничения сил. Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что боевики открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в лагерях Фурайка и Айн Салиму из ракетных установок «Град». Предполагается, что в скором времени САА нанесет ответный удар.

1 Организация запрещена на территории РФ.