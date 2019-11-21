Сябитова назвала главную проблему в отношениях Собчак и Богомолова

Москва, 21 ноября. Известная российская сваха, ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, почему брак светской дивы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова заведомо обречен на провал.

Сябитова уверена, что Собчак выбрала себе в спутники неправильного мужчину. Сваха считает, что новый муж журналистки быстро попал ей под каблук. Избраннику приходится мириться с выходками своей супруги. Главной проблемой в звездном браке станет то, что Богомолов попросту превратится в альфонса, уверена ведущая. Сябитова добавила, что симптомы для этого уже есть.

«Тут даже не надо быть ясновидящей. Ксении надо задуматься: что же это за мужчина рядом с ней, который все сглатывает и все поощряет. Тогда не удивляйся, если он станет альфонсом», ― рассказала Сябитова в интервью «Собеседнику».

Ведущая посоветовала Собчак чаще думать о своем ребенке, ведь рано или поздно ему придется объяснить все выходки матери. Сваха считает, что с таким отношением в старости дети «упекут» Собчак в дом престарелых.

Ранее Сябитова прокомментировала слухи о расставании шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. По словам телесвахи, если в отношениях звездной пары и возникли проблемы, то только потому, что Харламов захотел «борща и обычную женщину».