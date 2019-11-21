Украина получила от МВФ тотальное политическое подчинение и выкачивание ресурсов

Украина не может претендовать на политический суверенитет; страна продолжает влезать в кредитную кабалу. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Прогресс в переговорах

Украина имеет прогресс в переговорном процессе с Международным валютным фондом (МВФ). Такое заявление сделал журналистам украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы достаточно близко подошли к достижению договоренности с коллегами на рабочем уровне», — сказал премьер-министр.

Вместе с этим Алексей Гончарук отказался указывать точные сроки и детали новой кредитной программы от МВФ.

Ранее депутат Государственной думы Леонид Калашников заявил, что в МВФ очень сильно устали от воровства на Украине, от «безумного уровня» коррупции, которую Киев пока не может побороть.

«Если Украина не возьмется за ум, то прогноз для украинской экономики будет очень плачевный», — уверен российский политик.

Кредитная кабала

Как отметил Иван Скориков, Алексей Гончарук был посажен в премьерское кресло не Владимиром Зеленским или украинскими серыми кардиналами, а непосредственно самим МВФ. Популистски смелая избирательная кампания президента Украины «в свое время напугала кабальный фонд», обратил внимание эксперт.

«Вспомним, хотя бы как киногерой будущего президента Украины в финале сериала «Слуга народа» послал в одно место всех мировых кредиторов. Сейчас же мы видим, что реальный президент Владимир Александрович Зеленский — это не президент мечты Василий Голобородько (главный персонаж украинского телесериала «Слуга народа», которого сыграл сам Владимир Зеленский. — Прим. ФАН), а вполне ручной персонаж. На западных трибунах Владимир Зеленский регулярно заверяет в приверженности сотрудничеству с МВФ», — пояснил Иван Скориков.

При этом, заметил политолог, социально-экономический блок «Зе-правительства» во главе со вскормленным западными грантами Алексеем Гончаруком, по сути, уже исполняет директивные антинародные реформы вроде нашумевшей земельной. Украина продолжает влезать в кредитную кабалу и, соответственно, не может претендовать на какой-либо политический суверенитет, считает Иван Скориков.

«Тотальное политическое подчинение и возможность выкачивать ресурсы из Украины стоят гораздо дороже всех кредитов. Поэтому новый кредит Украина получит, как в конечном счете всегда получала и при Петре Порошенко (бывший президент Украины. — Прим. ФАН), сколько б не было отсрочек», — заключил Иван Скориков.

Ранее глава украинского министерства финансов Оксана Маркарова заявила, что Киев собирается завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году. Она назвала это своим «амбициозным планом». По ее мнению, новая кредитная программа поможет Киеву провести концессию, приватизацию и устроить «массу реформ».

Еще в начале осени 2019 года Украина вернула МВФ кредитные средства, которые брала в 2014 году по программе Stand by. Общая сумма итоговых платежей составила 156 миллионов долларов США. В 2014 году Киев получил 4,6 миллиарда долларов, в 2015 году была утверждена новая программа, в рамках которой Украина получила 8,7 миллиарда долларов.