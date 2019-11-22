Коротченко рассказал об уникальных возможностях оборонно-промышленного комплекса России

Главная тенденция оборонно-промышленного комплекса России — диверсификация производства, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, назвал долю современного оружия и техники в армии.

«В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%», — сказал он.

Глава государства потребовал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%. По словам Путина, некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед.

По словам Игоря Коротченко, армия России сегодня характеризуется наличием на ее вооружении новых видов оружия. Он обращает внимание, что именно новое оружие дает новое качество обороны и безопасности.

«Так, например, стратегические ядерные силы перевооружены на 90%. Это абсолютно необходимо, т. к. они вносят решающий вклад в ядерное сдерживание и недопущение третьей мировой войны. Кроме того, большой процент новой техники идет в воздушно-космические силы. Это нужно для парирования новых вызовов и угроз, т. к. сегодняшняя война не будет ядерной. Нападение на Россию с использованием ядерного оружия приведет к уничтожению агрессора в ответном ударе. Поэтому против России могут быть развернуты войны обычного типа с использованием высокоточного оружия. Для отражения такого удара необходимы надежные системы воздушно-космической обороны», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

На службе у вооруженных сил России стоит зенитно-ракетный комплекс Тор М-2, который имеет абсолютную вероятность поражения цели, подчеркивает собеседник ФАН.

«Это доказано на опыте его боевого применения в Сирии. Он отражает основной удар беспилотников террористов. Вероятность соотношения запущенных ракет к количеству перехваченных целей приближается к 100%. Ни один комплекс за рубежом не дает таких характеристик», — объяснил специалист.

Тем не менее главной тенденцией развития оборонно-промышленного комплекса России, по мнению военного эксперта, является диверсификация выпускаемой продукции.

«Диверсификация необходима для того, чтобы оборонные предприятия устойчиво развивались в условиях, когда гособоронзаказ будет сокращаться. Так, любая западная корпорация имеет гражданский и военный дивизион. Примеры такой диверсификации уже есть. На недавнем газовом форуме в Санкт-Петербурге концерн «Алмаз-Антей» показал свои возможности по производству оборудования для подводной нефтегазодобычи. Диверсификация идет по пути сложных технологических комплексов. Мощности концерна позволяют наряду с выпуском ЗРК С-400, Тор М-2 и Бук М-3 производить оборудование для «Газпрома» и «Роснефти», — рассказал Коротченко.

Российский лидер ранее отметил, что в следующем году начнется работа по подготовке госпрограммы вооружений до 2023 года. Как он пояснил, основная задача этого периода — наращивание качественных и количественных характеристик вооружения. Также Путин обратил внимание, что необходимо расширить линейку отечественных беспилотников и лазерных, гиперзвуковых и роботизированных комплексов.