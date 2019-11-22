Под Тамбовом «Солдаты памяти» нашли части бомбардировщика времен ВОВ

Бойцы сводного поискового отряда Тамбовской области «Солдаты памяти» совместно с учениками Татановской школы в 2018 году начали поиски дальнего бомбардировщика времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали местные жители села Тулиновка Тамбовской области, эта машина потерпела крушение осенью 1942 года, на борту экипажа находилось четыре человека. Двое из них, пилот и штурман, погибли.

«Мы опросили местного жителя Алексея Павлова, он очень пожилой человек. Он жил в районе Холодных бугров и мальчишкой видел, как падал этот самолет, и побежал к месту. Рассказывал, как один из летчиков, совсем молодой, сидел и плакал около дороги», — рассказала Федеральному агентству новостей руководитель поискового отряда Тамбовской области Елена Валатина.

В настоящий момент продолжаются полевые поисковые работы с целью обнаружения номерной детали самолета.

«Есть номерные. Но номера эти технические. Тот номер, который нам нужен, по которому можно узнать тип самолета, пока не нашли. По нему можно было установить, из какой он воинской части и кто являлся членами экипажа», — объяснила Елена Валатина.

«Потерпевший крушение самолет — это дальний бомбардировщик ДБ-3», — поделился своим предположением Антон Уваров, командир поискового отряда «Невидимый фронт», бойцы которого входят в сборную группу.

Первый полет ДБ-3 выполнил летом 1935 года. В 1936 году на самолете было установлено пять мировых рекордов. Что стало причиной крушения бомбардировщика под Тамбовом и где захоронены погибшие летчики, еще предстоит выяснить поисковому отряду.

«Скорее всего, он [самолет] был с боеприпасами, поэтому после взрыва разметало его сильно», — предположил Антон Уваров.

Отряд, в состав которого входят дети старше 14 лет, проводит поиски обломков машины при помощи металлоискателей. Уже обнаружено множество осколков стекла кабины и алюминиевой обшивки. Крупные обломки самолета, такие как части фюзеляжа и двигатели, еще в послевоенные годы забрала комиссия, которая вела собственное расследование.

«И вот одной из деталей (просто так повезло, что я ее нашел) был циферблат прибора набора высоты, — поделился своей самой крупной находкой Антон Уваров. — Он лежал на глубине, может, сантиметров двадцати, вырванный…»



На данный момент поиски приостановились из-за морозов.