Москва, 21 ноября. Низкий уровень подготовки и желание наживы являются ключевыми факторами террора по отношению к мирным жителям Сирии со стороны наемников частной военной компании Blackwater. Об этом заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Ранее источник Федерального агентства новостей в сирийской разведке сообщил о большом количестве неамериканских граждан в рядах ЧВК Blackwater, которая незаконно действует на территории Сирии. По данным источника, в составе ЧВК Blackwater в Сирии есть граждане Ирака, Колумбии, Уругвая и стран Западной Африки.

Наемники из американской ЧВК Academi, более известной как Blackwater, действуют на территории Сирии в интересах США. Они обеспечивают незаконную добычу и экспорт сирийской нефти. При этом иностранные наемники терроризирует мирное население Сирии.

Хатылев отметил, что США причастны к организации и финансированию действий террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на территории Сирии, поэтому присутствие неамериканских граждан в рядах ЧВК Blackwater является вполне закономерным.

«Ясно, что действия боевиков спонсировались и организовывались американцами в том числе. По сей день все это управляется ими же. В любом случае за спиной курдских радикалов и других воинствующих организаций стоят США», — пояснил Хатылев.

Он также добавил, что хорошо подготовленные американские наемники участвовали в захвате нефтяных месторождений на севере Сирии, однако кражу и экспорт сирийской нефти обеспечивают наемники из других стран, так стоимость их услуг на порядок ниже.

«Сейчас боевых действий меньше и берут менее подготовленных товарищей. Поэтому нечему удивляться, что в ЧВК есть латиноамериканцы и прочие. В такие военные компании со всех стран набирают людей», — пояснил Хатылев.

Появление в рядах ЧВК Blackwater людей с низкой культурой является главным фактором террора по отношению к мирным жителям Сирии. Подобные люди не обременены моральными принципами, поэтому они считают, что имеют право издеваться над мирным населением Сирии, передает «ПолитЭксперт».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом он подчеркнул, что США готовы использовать свои войска для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Вашингтон не скрывает, что главным интересом США в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из частной военной компании Blackwater. Наемники американской ЧВК Blackwater недавно прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что американская сторона занимается незаконной добычей и экспортом с сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.