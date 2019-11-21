Захарова предупредила Британию об ответных мерах после отказа выдавать визы журналистам

Москва, 21 ноября. Российские власти могут принять зеркальные меры в ответ на недопуск журналистов на территорию Великобритании. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала отказ Лондона выдать визы двум сотрудникам российских СМИ.

«Вы прекрасно понимаете, что принцип взаимности никто не отменял. И не надо будет потом подавать дело так, что Россия не выдала британским журналистам визы или отозвала их», — отметила Захарова, выступая на брифинге.

Она также назвала «классической уловкой» оправдания британского посольства о том, что оно выдает россиянам визы в 99% случаев. Представитель МИД РФ обратила внимание, что иностранное диппредставительство при этом не приводит конкретную цифру — сколько именно граждан РФ получили визы.

Отметим, что Великобритания уже не первый раз пытается ограничить деятельность российских журналистов. В июле корреспондента Sputnik не пустили на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне. Кроме того, британский регулятор оштрафовал телеканал RT за якобы допущенные нарушения правил вещания.

МИД РФ в ответ напомнил Лондону о постоянном искажении фактов британскими Guardian и «Би-Би-Си». В ведомстве привели конкретные примеры, доказывающие антироссийскую пропаганду, которой занимаются британские журналисты.