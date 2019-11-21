В столице продолжается серия одиночных пикетов у редакции «Эха Москвы». ФАН-ТВ

В Москве продолжаются одиночные пикеты возле здания радиостанции «Эхо Москвы». Граждане возмущены поведением сына главного редактора Алексея Венедиктова. Напомним, что благодаря расследованию ФАН вскрылись неприглядные подробности его аморального образа жизни. В своих соцсетях Венедиктов-младший поделился фотографией с места ДТП, под которой оставил сообщение, подпадающее под статью о разжигании ненависти.

«Я не могу остаться в стороне, потому что все знают историю сына Венедиктова, главредактора «Эха Москвы», что он оскорбляет национальности на всех площадках (Инстаграм, ВКонтакте), занимается продажей безакцизного алкоголя в подпольных барах, где умирают люди», — говорит Арсений Тумановский, активист.

«Я учусь в МПГУ на журналиста. И я, как журналист, не могу опустить такое поведение Венедиктова-младшего. Совершенно аморальное поведение, он называет животными приезжих людей из СНГ и других стран, а также торговал алкоголем в подземных барах», — возмущена Софико Ломоносова, активист.

Подписчикам он самодовольно похвастался тем, что на своем автомобиле врезался в Volkswagen Polo, в котором сидели выходцы с Кавказа. О них он высказался в оскорбительном тоне, назвал животными и пожелал смерти.

По мнению экспертов правозащитников, в посте Венедиктова-младшего присутствуют признаки экстремизма.

Редакция Федерального агентства новостей обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке и главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.

Ранее стало известно, что главный редактор «Эха» помог своему сыну «откосить от армии», отправив его за границу. Также стало известно, что Алексей владеет баром, в котором продают алкоголь без лицензии.

О возмутительном посте в соцсетях высказался заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов. По его мнению, Алексей обязан публично извиниться.