Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар объявил о завершении формирования участка безопасной зоны на севере Сирии длиной в 145 и шириной в 30 километров. С этих территорий были выведены курдские боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней бандформирований, а также подразделения вооруженных сил США. Тем не менее обстановка на окраинах этой местности остается напряженной. Подробнее о ситуации там — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкие военные и российская военная полиция, которые ведут патрулирование в безопасном коридоре и на его рубежах, по-прежнему продолжают фиксировать факты нарушения Отрядами народной самообороны (YPG) своих обязательств. Так, до сих пор отмечается присутствие вооружений и техники курдских боевиков. Кроме того, ими все еще ведутся провокационные обстрелы и нападения.

«В районе действия операции «Источник мира» атаки с запада и востока продолжаются. Для их пресечения мы ведем переговоры с российскими коллегами», — также добавил министр обороны Турции.

Напомним, 18 ноября курдские террористы совершили нападение на российско-турецкий патрульный конвой, состоявший из восьми бронированных машин, в окрестностях освобожденного Кобани. Боевики закидывали технику камнями и емкостями с зажигательной смесью. Представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии назвали этот акт агрессии намеренной провокацией.

Более того, боевики YPG прибегают и к другим крайне радикальным шагам, направленным, в частности, против местного населения. Так, за последнее время ими был совершен ряд крупных терактов. Мощные взрывы заминированных автомашин прогремели в Камышлы и Аль-Бабе в северных частях провинций Хасака и Алеппо. В общей сложности погибли 25 мирных граждан, еще несколько десятков человек пострадали.

Таким образом, бандгруппы РПК, демонстрируя свою полную недоговороспособность, фактически собственноручно вынуждают Анкару всерьез задумываться о возобновлении наступления, заметил в беседе с корреспондентом ФАН публицист и востоковед Андрей Онтиков.

«Радикалы YPG должны были полностью выполнять обязательства в рамках российско-турецких сочинских соглашений, то есть целиком завершать отвод своих бандформирований из безопасной зоны, но почему-то этого, несмотря на последние обещания и заявления, ими так до сих пор не было сделано, судя по текущим событиям. Действительно, была попытка атаки и на российские бронемашины, но я уверен, что наше военное командование ясно дало понять курдским группировкам, что так делать нельзя, поскольку со стороны YPG потом были даже высказывания с извинениями. Поэтому, конечно, необходимо наконец полностью стабилизировать обстановку в этом регионе, чтобы таких провокаций, а также терактов больше не было», — указал эксперт.

Тем не менее связанные с РПК боевики, наоборот, только наращивают активность по эскалации ситуации, и в этом их поддерживают Соединенные Штаты, которые возобновляют широкое военное присутствие за Евфратом.

«Главными препятствиями на пути к миру в регионе сейчас являются не только курдские радикалы, но и США, возвращающиеся в районы к востоку от Евфрата. Были сообщения и об обратной переброске американских военных частей и об их совместных с YPG патрулях там. Между тем как только увеличивается присутствие Вашингтона, усиливается курдская активность. Когда последние чувствуют поддержку Штатов, в них всегда с новой силой просыпается дух авантюризма и они ведут себя еще более нагло, однако так быть не должно», — подчеркнул востоковед.

Поэтому сейчас главной задачей на ближайшее время должна стать полная нормализация обстановки в регионе. Уже в дальнейшем необходимо начать проводить последовательную политику по возвращению всех остальных территорий за Евфратом в ведение законного правительства САР.