Россияне понапрасну толпились в очередях за медицинскими справками. ФАН-ТВ

Тысячи россиян сегодня отстояли многочасовые очереди в наркологических диспансерах, чтобы получить справки по старому образцу.

С 22 ноября в нашей стране должен был вступить в силу закон о новом порядке медосмотра для водителей. Автолюбителям предстояло сдавать анализ для определения в организме следов наркотиков и пристрастия к алкоголю. Соответственно, и стоимость медицинской справки возросла бы в разы.

Сегодня в наркологических диспансерах по всей стране выстроились очереди из желающих пройти медосмотр по старой схеме. Такой ажиотаж и волнения среди водителей привели к тому, что Министерство здравоохранения России решило отложить вступление в силу нового закона. Обеспокоенность ситуацией выразил и глава государства Владимир Путин.