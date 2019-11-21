Россияне понапрасну толпились в очередях за медицинскими справками. ФАН-ТВ

Тысячи россиян сегодня отстояли многочасовые очереди в наркологических диспансерах, чтобы получить справки по старому образцу.
С 22 ноября в нашей стране должен был вступить в силу закон о новом порядке медосмотра для водителей. Автолюбителям предстояло сдавать анализ для определения в организме следов наркотиков и пристрастия к алкоголю. Соответственно, и стоимость медицинской справки возросла бы в разы.
Сегодня в наркологических диспансерах по всей стране выстроились очереди из желающих пройти медосмотр по старой схеме. Такой ажиотаж и волнения среди водителей привели к тому, что Министерство здравоохранения России решило отложить вступление в силу нового закона. Обеспокоенность ситуацией выразил и глава государства Владимир Путин.
«Чушь какая-то, у нас минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей. Такую зарплату получают 3 миллиона человек, да еще и работодатели частенько нарушают закон и меньше платят. Сколько миллионов людей возле этой цифры чуть больше получают? Пять тысяч если нужно отдать за эту справку, это что, ползарплаты нужно отдать?» — сказал Владимир Путин.