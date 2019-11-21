Луганск отреагировал на требование Зеленского убрать флаги ЛНР

Луганск, 21 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о флагах ЛНР на мосту у пункта пропуска в Станице Луганской выразил пренебрежение к выбору народа Донбасса. Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Луганской Народной Республики Владислава Дейнего.

Ранее Зеленский посетил мост в районе пункта пропуска в Станице Луганской. Это единственный переход между территорией, которую контролирует Киев, и Луганской Народной Республикой. Ремонтировали объект на протяжении трех лет. Зеленский во время поездки заметил флаги ЛНР.

«Мы видели флаги, которые никакого отношения к Украине не имеют. В ближайшее время у нас еще одна задача — все же это убрать. Мы украинцы, и у нас желто-синий флаг. Это очень важно», — цитирует слова президента Украины «Царьград».

МИД ЛНР отреагировал на требование Владимира Зеленского убрать флаги Луганской Народной Республики.

«Де-факто им было высказано пренебрежение не только в отношении атрибутов республики, а пренебрежение к мнению и выбору народа Донбасса, который для себя определил как неприемлемые те националистические идеалы, которые Киев сделал своей официальной политикой в 2014 году. Послушаем теперь, что скажут его представители на очередной встрече в Минске», — говорится в комментарии Владислава Дейнего, опубликованном на сайте «Луганского информационного центра».

Корреспондент Федерального агентства новостей сообщал, что после отъезда Зеленского и прессы состоялось «тайное» открытие моста. Как сообщал журналист ФАН, Владимир Зеленский прибыл 20 ноября в населенный пункт Станица Луганская и провел на фоне строительных работ пресс-конференцию для «своих» журналистов, при этом целенаправленно игнорируя прессу «с той стороны». В ходе беседы он пообещал, что открытие моста состоится через несколько дней.

Мост в районе Станицы Луганской — жизненно важная магистраль для населения ЛНР. Он был подорван в 2015 году.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.