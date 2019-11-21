Эксперт рассказал, как США «купили» курдских боевиков, чтобы добраться до нефти Сирии

Москва, 21 ноября. Власти США даже не пытаются скрыть факт кражи нефти Сирии через сотрудничество с курдскими боевиками, которые ранее захватили нефтяные поля к востоку от Евфрата. Об этом в четверг заявил эксперт Ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев.

Ключом к сирийским недрам для американцев стал командующий «Демократическими силами Сирии» (SDF) Мазлум Абди. Как сообщают СМИ, в настоящее время идет подготовка его визита в США.

Считается, что именно благодаря ему США смогли организовать незаконную добычу и вывоз сирийской нефти. В обмен боевик получил от своих кураторов щедрое вознаграждение. Как сообщало Федеральное агентство новостей, Абди предоставили поместья в Калифорнии и Флориде.

«Это правда, Вашингтон уже не скрывает связей с террористами. На все вопросы ответ уже есть. Если Абди действительно приедет в США, значит, для того, чтобы договариваться (о нефти — Прим.ФАН). Единственное, что удивляет — то, как публично все делается», — отметил Перенджиев в разговоре с iReactor.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что намерен поднять в ООН вопрос о выплате компенсации со стороны США за хищение нефти. Белый дом утверждает, что американские военные якобы «охраняют» захваченные курдами нефтяные поля от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация), однако на деле спецназ США следит, чтобы недра не вернулись под контроль сирийской армии. Все это время нефть тайно добывается и продается контрабандой в соседние страны.

Отметим, что вывозить черное золото военным США помогает американская ЧВК Blackwater. На сегодняшний день в Сирии находятся не менее 2,5 тыс. наемников из этой компании. Она была создана бывшим командиром отряда «Морских котиков» Эриком Принсом и активно участвовала в оккупации Ирака. Из-за военных преступлений, совершаемых наемниками против мирного населения, Принсу пришлось несколько раз менять название своей ЧВК.

1 Организация запрещена на территории РФ.