Москва, 21 ноября. Ведущая Елена Малышева назвала первые признаки рака мозга.

На передаче «Жить здорово» Малышева отметила, что рак мозга или глиобластома является одним из самых опасных видов онкологии. Врачи до сих пор не придумали способ профилактики этой болезни.

По словам ведущей, есть несколько признаков, по которым можно распознать зарождение болезни в организме.

«Во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках, например», — констатировала она.

Малышева также предложила следить за изменениями в речи родных и близких. Она добавила, что организм больного человека отказывается выполнять любые функции.

В свою очередь главный врач «Европейской клиники» Андрей Пылев добавил, что человека, у которого развивается рак мозга, постоянно мучают головная боль и головокружение. У них также нарушается глотание и изменяется походка.

Напомним, этим летом появилась информация о том, что рак головного мозг четвертой степени диагностирован у актрисы Анастасии Заворотнюк. Слухи о ее болезни появились после того, как звезда сериала «Моя прекрасная няня» перестала появляться на публике. По данным журналистов, она уезжала на лечение в Германию, однако зарубежные врачи не смогли ей помочь. В настоящее время актриса находится в России под наблюдением отечественных специалистов.

Друг фигуриста Петра Чернышева, мужа артистки, ранее сообщил, что звезда пошла на поправку.