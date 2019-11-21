Стало известно, сколько стоит участие российских звезд в новогодних корпоративах

Москва, 21 ноября. Предновогодние корпоративы не обойдутся без звезд российского шоу-бизнеса. Журналисты выяснили, сколько стоит выступление Светланы Лободы, Веры Брежневой и других исполнителей.

Дешевле всего обойдется появление на корпопативе певицы Максим. Ее агенты просят 850 тысяч рублей. Выше ценник у бывшей солистки «ВИА Гра». Анна Седокова, как и ее коллега Александр Панайотов, просят 1 миллион рублей.

Причем последний с 20 декабря поднимает ценник до 1,3 млн рублей, пишет издание NewInform. Столько же просит рэпер Джиган.

Полтора миллиона рублей рассчитывает получить Алексеев. А желание послушать танцевальные хиты Елены Темниковой обойдется в кругленькую сумму. Ее менеджеры хотят получить от 1,6 млн рублей до 2,5 млн рублей.

Увидеть Темникову в новогоднюю ночь — удовольствие не из дешевых, ее участие в корпоративе стоит 5 млн рублей.

Бывшая участница «Дома-2», певица Ольга Бузова, которая планирует запустить свой алкогольный бренд, может заработать на корпоративах от 2 млн рублей. Ее обогнал Сергей Лазарев с ценником в 3 млн рублей.

Украинская певица Ани Лорак, которая отлично прижилась на российском музыкальном Олимпе, готова выступить за 3,5 млн рублей. Столько же просит и Вера Брежнева.

А поклонникам эпатажной певицы Светланы Лободы придется сильно раскошелиться. Ее выступление стоит не менее 4,9 млн рублей.