Москва, 21 ноября. Сотрудничество США с главарем «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлумом Абди плохо кончится для Вашингтона, убежден политолог и публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Главарь SDF является членом «Рабочей партии Курдистана», которая запрещена не только в Турции, но и в США. Несмотря на то, что Вашингтон называет группировку террористической, активно контактирует с подобными Абди лицами ради своих корыстных целей в Сирии.

На момент создания «Демократических сил Сирии» существование связей между Абди и американцами не вызывало сомнений. Впрочем, курдского радикала нередко критиковали его же сторонники за «дружбу» с США. Примечательно, что американцы в 2017-м году уже перестали скрывать своих «теневых союзников», в том числе главаря SDF, с которым хозяин Белого дома Дональд Трамп хотел познакомить турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мухин констатировал, что американцы «настолько неразборчивы в выборе инструментов изменения ситуации в разных регионах и разных суверенных странах, что становится страшно за международное право», которое разрушается различными способами.

По мнению эксперта, выходящие за рамки норм международного права действия США могут в дальнейшем принести Вашингтону серьезные негативные последствия.

«В данном случае мы имеем дело не только с когнитивным диссонансом, мы имеем дело с прямым злонамеренным нарушением права. Выход американских спецслужб и некоторых политиков из этой зоны — зоны права — это опасная игра, которая обязательно закончится плохо прежде всего для самих Штатов», — сказал Мухин в беседе с «НьюИнформ».

Он также призвал другие страны, которые стоят на страже международного права, воздействовать на США и другие государства, которые злоупотребляют, как они считают, своим «особым» положением.

Ранее Федеральному агентству новостей стало известно, что главарь SDF получил от высокопоставленных чиновников Пентагона несколько больших поместий в Калифорнии и Флориде в обмен на обещание сохранять лояльность американским властям и помогать грабить Сирию.