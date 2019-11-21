Шнур извинился перед верующими за клип «I_$uss»

Москва, 21 ноября. Музыкант Сергей Шнуров объяснил, какой посыл закладывал в клип «I_$uss» группировки «Ленинград». Певец извинился, если его видео оскорбило кого-то из верующих.

Шнуров принял участие в программе «Русская мечта», ведущей которой является заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. В беседе с гостем Малофеев не мог не затронуть вопросы, связанные со скандальным клипом «I_$uss».

Ведущий подчеркнул, что часть зрителей посчитали видео богохульным. Он поинтересовался, что бы Шнуров сказал людям, которые считают, что клип «I_$uss» оскорбляет их чувства. Малофеев уточнил, что речь, в частности, о нем.

Музыканта удивило это заявление.

«А вы оскорбились? — приводит слова Шнурова «Царьград». — Странно».

Шнуров объяснил, какой посыл был у его видео.

«Постольку-поскольку я, наоборот, здесь, наверное, какой-то своей частичкой души все-таки выступил с точки зрения христианства, — констатировал он. — Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолько стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну, большую, настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть».

После этого музыкант все-таки решил извиниться перед верующими и конкретно перед Малофеевым.

«Если вы оскорбились, ну что ж, извините», — объявил он в студии.

Ведущий в свою очередь заявил, что лучшим извинением Шнурова станет дальнейшее его творчество.

«Вы талантливый художник, — обратился Малофеев к гостю, — если вы будете использовать в будущем вот эту вашу искренность и все-таки понимание того, что вера большая где-то существует, то вы сильно поможете подрастающему поколению метамодернистов».

Ранее Шнуров завил, что у него есть идея о том, чтобы поменять солиста группировки «Ленинград».