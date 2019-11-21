Захарова прокомментировала фейк террористов ПНС Ливии про «Известия»

Москва, 21 ноября. «Утка», запущенная в африканском медиапространстве от имени российской газеты «Известия», войдет в «рубрику фейков». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее «Известия» опровергли фейк, распространенный рядом африканских СМИ от имени газеты.

«Сегодня был вообще уникальный случай фейка. Речь идет о том, что в ливийском медиапространстве сегодня появился материал со скриншотом, который изображал первую страницу «Известий». В этом материале, который получил медиараскрутку в ливийском сегменте Интернета, говорится, что якобы идут тайные переговоры Хафтара и Сарраджа. И все это ссылается на якобы статью «Известий». Мы специально достали газету «Известия» — там ничего подобного, конечно, нет», — сказала Мария Захарова.

Она добавила, что представители издания «в ужасе» позвонили в МИД.

«Такого наглого фейка даже мы не видели. Несколько ссылок удалось заблокировать. Это войдет в качестве яркого примера в нашу рубрику фейков. Речь идет не просто об искаженной или придуманной цитате: берется по форме российская газета — одна из наиболее известных — и используется в качестве источника, распространяющего дезинформацию. Это фейк про фейк. Не могла с вами не поделиться», — отметила официальный представитель МИД России.

«Известия» сообщили, что в ночь на 21 ноября три африканских портала опубликовали новость, которая якобы вышла в номере «Известий» от 20 ноября. В газете отметили, что первым «утку» запустил про-сарраджевский портал «Аль-Машхад аль-Либи». Позднее ее подхватил новостной сервис «Ахбар Либия» и тунисский сайт Strategianews.net.

В заголовке фейковой новости было указано: «Файез Саррадж ведет переговоры с Халифой Тайно Чтобы выбраться из кризиса» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). В «Известиях» рассказали, что в качестве «подтверждения» распространенной информации про-сарраджевское медиа дало изображение откорректированной первой полосы российской газеты.

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране начался затяжной кризис, из-за чего в началась активизация исламистских группировок. В 2015 году было создано так называемое Правительство национального согласия Ливии, базирующееся в Триполи. Эта структура, возглавляемая Файезом Сарраджем, связана с рядом незаконных бандформирований, в составе которых действуют боевики запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную на освобождение страны от незаконных вооруженных формирований. Армии Хафтара удалось освободить территории на востоке Ливии от террористов.

Весной 2019 года Ливийская национальная армия начала новую фазу операции, которая нацелена на освобождение Триполи от боевиков, лояльных Правительству национального согласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.