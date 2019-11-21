Экс-депутат Рады объяснил, как украинские компании будут бороться за российский рынок

В современных условиях невозможно ограничить взаимодействие бизнеса Украины и России, так как за рынки будут бороться все, считает экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

В Киеве признали, что не могут полностью отказаться от взаимной торговли с Россией. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По словам Качки, несмотря на эмбарго Украины на российские товары, их поставка в страну продолжается. Он подчеркнул, что в случае ухудшения отношений двух государств эти меры будут ужесточаться. При этом украинский представитель заметил, что полное прекращение взаимной торговли невозможно.

«Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли, — сообщил Качка. — Торговля все равно будет существовать — это факт, с которым я живу».

Качка обратил внимание, что украинская и российская экономики «не могут [возвести] непреодолимую торговую стену». Даже в условиях действующих ограничений, говорит он, существуют различные лазейки для продолжения торговли. Чиновник пояснил, что имеет в виду сотрудничество через третьи страны.

«Ведь все равно торговля пойдет через Литву, Турцию, — привел он примеры. — Собственно, так уже и происходит. На самом деле в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной».

По словам Спиридона Килинкарова, долгое время Россия и Украина были интегрированы в единое экономическое пространство.

«У нас был высочайший уровень кооперации. Даже в рамках того времени, которое прошло, разорвать экономические связи было нецелесообразно. К тому же это противоречило интересам Украины. Поэтому мы их поддерживали», — заявил Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сегодня бизнес абсолютно адекватно реагирует на непродуманную политику, которую проводило правительство Украины последние 6 лет, подчеркивает экс-депутат.

«В современных условиях невозможно просто ограничить взаимодействие бизнеса Украины и России. Они всегда найдут механизм, найдут, как обойти ту или иную преграду, которую выстраивают. Ведь речь идет о бизнесе, где люди зарабатывают деньги. Поэтому российские товары будут поставляться на Украину, а украинские — в Россию», — объяснил собеседник ФАН.

Сейчас в Москве открыли 66 станций метро, напомнил Килинкаров. Он обратил внимание, что в постройке двух новых веток принимали участие украинские компании.

«Они зарегистрированы в России, но по факту они украинские. Поэтому если у человека нет работы на Украине, то он приедет работать в Россию. Если его бизнес завязан на российский рынок, то он найдет способы, через какие страны зайти на этот рынок. Он все равно будет искать варианты, как уберечь то, что было им создано. Поэтому на законодательном уровне можно декларировать, что связи необходимо разорвать. Но в реальности это будет работать дальше», — пояснил политик.

Если власти Киева будут вводить жесткие ограничения во взаимодействие бизнеса Украины и России, то украинские компании уйдут на территорию РФ, утверждает Килинкаров.

«Если будут ужесточать, люди найдут другой способ перерегистрировать свои компании и продолжать делать то же самое. За рынки будут бороться все», — добавил бывший депутат.

Отмечается, что, по данным Госстата, Украина за первые девять месяцев 2019 года импортировала из России товаров на сумму 5,4 миллиарда долларов. Экспортировала Украина за этот срок в Россию товары, стоимость которых составила 2,5 миллиарда долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание олигарха Игоря Коломойского о необходимости восстановить отношения Киева и Москвы. Зеленский объявил, что внешнеполитический курс Украины должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены.