Москва, 21 ноября. Наемники из американской частной военной компании Blackwater массово прибывают в Сирию, где будут помогать курдским террористическим формированиям воровать нефть у сирийского народа. США не хотят дискредитировать свою армию и используют ЧВК, считает политолог Юрий Самонкин.

Федеральное агентство новостей (ФАН) провело расследование и выяснило, как США наживаются на продаже сирийской нефти при содействии курдских боевиков. Немалая роль в этой схеме отводится ЧВК Academi, печально известной под прежним названием Blackwater.

В оккупированную террористами сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор были переброшены несколько тысяч наемников. Они будут обеспечивать вывоз сирийской нефти на территорию Ирака. Таким образом Вашингтон пытается замаскировать свое военное присутствие на территории Сирии.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин отметил, что Вашингтон реализует в Сирии уже известную стратегию, при которой участие официальных сил страны сводится к минимуму, а всю грязную работу делают проамериканские ЧВК.

«В Сирии с самого начала речь шла о приватизации народных богатств этой страны и продолжении террора в отношении мирных жителей. Американцы делали ставку на террористические элементы в лице курдов, но сейчас, когда начался вывод этих группировок, Штатам приходится искать дополнительные ресурсы и другие силы», ― заявил Самонкин в комментарии «ПолитРоссии».

США не слишком пытаются скрыть цели своего присутствия в Сирии: военные базы США расположены в непосредственной близости к нефтяным месторождениям. Кроме того, в САР прибыла американская строительная техника, предназначенная для возведения новых опорных пунктов.

«Американцам, создающим видимость того, что они уходят из Сирии, невыгодно лишний раз дискредитировать свою армию, невыгодно пачкать руки своего военного контингента. И естественно, что в данной ситуации они будут использовать наемников, официально не имеющих отношения к ВС США», ― добавил эксперт.

По словам Самонкина, в этой ситуации на участниках переговорного процесса по Сирии, в том числе и России, лежит огромная ответственность. Нельзя допустить, чтобы Сирия превратилась во второй Ирак или Ливию, подчеркнул эксперт. Политолог уверен, что США не оставят Сирию в покое и продолжат разворовывать ее богатства, при этом дискредитируя официальные власти страны.

Курдские боевики оккупировали нефтегазовые месторождения Сирии и удерживают их при покровительстве США. В октябре 2019 года Дональд Трамп сообщил, что американские военные покинут территорию республики, но позже добавил, что часть сил останется в Сирии якобы для охраны нефтяных вышек от ИГИЛ1 (организация, запрещенная в РФ).

Министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК.

ФАН удалось точно отследить маршрут, по которому Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть с востока Сирии в соседний Ирак. При этом нефть продается, как добытая американскими нефтяными компаниями на территории Иракского Курдистана. Ежедневно Вашингтон продает незаконно добытую сирийскую нефть на 3,3 млн долларов, в год ― на 1,1 млрд долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.