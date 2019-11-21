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Захарова назвала нарушением международного права запрет российских телеканалов в Латвии

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Захарова назвала нарушением международного права запрет российских телеканалов в Латвии

Москва, 21 ноября. Блокировка нескольких российских телеканалов в Латвии является грубым нарушением международного права. Об этом сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она подчеркнула, что «новости не внушают оптимизма в ситуации о свободе слова». Мария Захарова напомнила, что 20 ноября совет по электронным СМИ принял решение остановить вещание девяти русскоязычных каналов.

По ее словам, в качестве предлога указывается, что конечным бенефициантом телеканалов является Юрий Ковальчук, который находится под санкциями. Официальный представитель МИД заметила, что и ранее латвийский регулятор уже запрещал трансляцию ряда каналов.

«Поводы разные, а итог один: блокировка СМИ, создание ситуации, при которой СМИ не могут физически осуществлять свою работу. Подобные шаги являются грубым нарушением международного права. Призываем к реакции профильные международные структуры, все материалы мы еще раз по этому вопросу направил, ждем реакции», — подчеркнула Захарова.

Посольство России в Латвии назвало запрет на вещание в республике девяти российских телеканалов проявлением жесткой цензуры и неуважением к принципам демократии.

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